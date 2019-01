Lehtikuva/Stina Stjernkvist

Vasemmistopuoluetta riepoo kohtelu samanlaisena erikseen mainittavana paarialuokkana kuin äärioikeiston ruotsidemokraatit.

Ruotsin vasemmistopuolueen puoluehallitus ei maanantaina tehnyt päätöstä asettumisesta sosiaalidemokraattien pääministeriehdokkaan Stefan Löfvenin taakse keskiviikon äänestyksessä.

Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt vaatii lisäneuvotteluja Löfvenin kanssa.

Vasemmistopuoluetta närästää se, että neljän puolueen perjantaina tekemään hallitussopimukseen on keskustan vaatimuksesta kirjattu vasemmistopuolueelle samanlainen kohtelu kuin äärioikeiston ruotsidemokraateille eli erikseen mainitaan, ettei sillä saa olla vaikutusta hallituksen politiikkaan.

Keskiviikkona on toiseksi viimeinen yritys hallituksen muodostamiseksi.

Keskustapuolueen valtuusto hyväksyi sopimuksen lauantaina ja liberaalipuolue sunnuntaina.

Sopimuksen mukaan hallituksen muodostaisivat sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue, mutta luottamusäänestyksissä keskusta ja liberaalit antaisivat sille tukensa. Näin estetään se, että ruotsidemokraatit voisi toimia vaa’ankielenä.

ILMOITUS

Edellisellä hallituskaudella vasemmistopuolue antoi luottamusäänestyksissä tukensa demarihallitukselle.

Kaikkia ovia ei suljettu

Vasemmistopuolueen mukaan tulevan hallitukseen on keskustan ja liberaalien vaikutuksesta kirjattu monia oikeistolaisia painotuksia.

Sjöstedt sanoi maanantaina tiedotusvälineille, että vasemmistopuolue näkisi mielellään Löfvenin pääministerinä, mutta ei nykyisissä olosuhteissa.

”Olemme hämmästyneitä ja pettyneitä siihen, miten pitkälle oikealle Löfven on ollut valmis menemään. Tämä olisi oikeistolaisin sosiaalidemokraattien hallitus mitä Ruotsissa on koskaan ollut. Vasemmistopuolue tulee ilman muuta äänestämään vastaan, riippumatta siitä, ketkä tuollaisen sopimuksen takana ovat”, sanoi Sjöstedt.

Sjöstedtin mielestä on kohtuutonta, jos vasemmistopuolueen edellytetään tukevan hallitusta luottamusäänestyksessä ja sen jälkeen puolue suljetaan ulos kaikesta vaikuttamisesta.

Sjöstedt ei kuitenkaan sulkenut ovia kokonaan. Hänen mukaansa ratkaisu on yhä löydettävissä.

Toiseksi viimeinen yritys

Hallituksen ei tarvitse keskiviikon äänestyksessä saada taakseen enemmistöä eli 175 ääntä 349-paikkaisessa parlamentissa, riittää ettei enemmistö äänestä sitä vastaan.

Hallitussopimuksen perjantaina tehneillä neljällä puolueella – sosiaalidemokraateilla, ympäristöpuolueella, keskustalla ja liberaaleilla – on yhteensä 167 ääntä.

Varmasti Löfvenin hallitusta vastaan äänestävillä puolueilla – kokoomus, ruotsidemokraatit ja kristillisdemokraatit – on 154 paikkaa.

Vasemmistopuolueen paikkamäärä on 28. Jos se äänestää vastaan, ei Löfvenin hallitusta synny.

Keskiviikon äänestys on kolmas yritys pääministerin nimittämiseksi syyskuun vaalien jälkeen. Jos Löfven ei siinä saa luottamusta, jäljellä on vielä yksi yritys, minkä jälkeen on julistettava uudet vaalit.