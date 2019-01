All Over Press/Ismo Pekkarinen

Kotimaisten kielten keskuksen eläkkeellä oleva tutkija Taru Kolehmainen kysyy: ”Syrjäytyykö oma kielemme kyökkisuomeksi?” (Ilta-Sanomat 16.11.) Englannin kieli painaa päälle ja pyrkii syrjäyttämään äidinkielemme.

Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtorin Jari Multisillan mielestä ”huono suomen kieli on paljon isompi ongelma kuin plagiointi.” Hänen mielestään kymmenien sivujen tutkielman kirjoittaminen on opiskelijoille vaikeaa. Se johtuu Multisillan mielestä muun muassa siitä, että kirjojen lukeminen on vähentynyt. (Yle Uutiset 14.11.)

Poliisiammattikorkeakouluun oli vuonna 2017 yli 2 000 hakijaa. Siitä huolimatta neljääsataa opiskelupaikkaa ei saatu täytettyä mieshakijoiden huonon äidinkielen vuoksi. Naisilla suurin hylkäyksen syy oli heikko kunto.

Suomen kielen heikko osaaminen saattaa johtua digitalisaatiosta, jonka sanotaan tyhmentävän käyttäjiään. Älypuhelimilla lähetetään lyhyitä tekstiviestejä ja twiittejä.

Muutama vuosi sitten kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittanut Laura Lindstedt sanoi kiitospuheessaan, että hänen suvussaan uskottiin ja uskotaan koulutukseen. Nyt elämme yhteiskunnassa, jossa tyhjänpäiväinen tsemppihenki on ottanut sivistykseen paikan. (Yle Uutiset 26.11.2015)

Taito Taskinen

Kuopio