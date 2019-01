Lehtikuva/Markku Ulander

Vihreiden kannattajista alle puolet enemmän vasemmalla kuin keskellä ja oikealla.

Oikeisto–vasemmisto -jana on edelleenkin puolueiden kannattajien mielestä keskeinen jakolinja, jonka ylittäminen ei ole helppoa, vaikka kannattajakunnat ovat pitkässä juoksussa siirtyneet lähemmäs toisiaan. Näin kertoo KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön lauantaina julkaisema Ilmapuntaritutkimus, jossa selvitettiin suomalaisten sijoittumista oikeisto–vasemmisto ulottuvuudella.

Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin sijoittamaan itsensä viisiportaiselle oikeisto– vasemmisto-akselille. Suomalaisista reilu neljännes (29 %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän oikeistoon, 27 prosenttia arvioi sijoittuvansa keskelle ja 25 prosenttia sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon. Näistä ”enemmän vasemmistolaisia” on 7 prosenttia.

Kun puolueet asemoidaan kannattajiensa suuntautumisen perusteella, niin kokoomuslaiset ovat selvästi oikeistolaisia ja vasemmistoliittolaiset vasemmistolaisia. Kaikki muut ovat joko oikeistokeskustalaisia tai vasemmistokeskustalaisia.

Vihreät eivät erityisen vasemmalla



Vihreät lasketaan osaksi punavihreää oppositiota, mutta puoluetta nykyisin johtava Pekka Haavisto on karsastanut punavihreää leimaa. Haaviston kannalle on perusteita, sillä vihreiden kannattajista alle puolet, 44 prosenttia sijoittaa itsensä vasemmalle. 35 prosenttia katsoo olevansa keskellä ja 15 prosenttia oikealla.

SDP:n kannattajista vain hieman yli puolet, 56 prosenttia, pitää itseään vasemmistolaisina. Oikeistodemareita on 17 prosenttia.

Vasemmistoliitolla selkein profiili



Vasemmistoliiton profiili on selkein. Se on selvä (94 %) vasemmistopuolue ja vielä niin, että yli puolet (54 %) sijoittaa itsensä vahvasti vasemmalle. Oikealle ei sijoitu yksikään puolueen kannattaja.

Erikoista on, että toisessa selvästi profiloituvassa puolueessa kokoomuksessa on 2 prosenttia itseään vasemmistolaisina pitäviä. 85 prosenttia kokoomuslaisista on oikeistolaisia.

Rajan ylittäminen ei helppoa



Vastaajilta kysyttiin tutkimuksessa, kuinka vaikeaa tai helppoa olisi äänestettäessä ylittää vasemmisto–oikeisto-raja.

Enemmän kuin kaksi viidestä (44 %) eli 1,9 miljoonaa äänioikeutettua sanoo, että vasemmisto–oikeisto-rajan ylittäminen vaaleissa olisi enemmän tai vähemmän vaikeaa. Kolmannes (32 %), yli 1,3 miljoonaa äänioikeutettua ilmoittaa, että rajan ylittäminen olisi erittäin tai melko helppoa. Joka neljäs (24 %) ei osaa arvioida rajan ylittämisen vaikeutta tai helppoutta.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 1.–5.12.2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 020. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.