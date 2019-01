Lehtikuva/Vesa Moilanen

Tämän lehden ilmestymispäivänä Suomen miesten A-maajoukkue on leireillyt Qatarissa viikon. EM-karsintoihin valmistava treenileiri on herättänyt kovasti kritiikkiä, ja aivan aiheesta: Qatarissa vuonna 2022 järjestettäviksi suunnitellut MM-kisat ovat olleet toistuvasti otsikoissa, eivätkä juuri lainkaan myönteisessä mielessä. Leireily voimakkaan kansainvälisen arvostelun kohteena olevassa maassa on tulkittu tueksi, eivätkä Palloliiton väen selittelyt siitä, miten ihmisoikeuskysymyksiin voi vaikuttaa paikan päällä keskustelemalla, oikein vakuuta. Ilta-Sanomien jalkapallotoimittaja Saku-Pekka Sundelin kuvasikin jo loppuvuodesta matkaa ”karmeaksi omaksi maaliksi”.

Viime kesänä Venäjällä järjestetyt MM-kisat herättivät niin ikään runsasta kritiikkiä etukäteen. Sekä Venäjän että Qatarin kisojen myöntämiseen liittyi runsaasti epäselvyyksiä ja korruptiota. Puhuttiin myös siitä, miten Venäjän valtaeliitti käytti kisoja hyväkseen asemansa pönkittämisessä, sekä siitä, miten stadioneita rakennettiin siirtotyöläisten selkänahoista.

Qatarin kisoista puhuttaessa kaikki edellä mainittu tuntuu vain alkulämmittelyltä. Täsmälleen samat ongelmat, joista viime vuoden kisojen yhteydessä puhuttiin, ovat läsnä myös Qatarissa mutta useita kertoja suurempina. Onkin irvokasta, miten yhdessä maailman vauraimmista maista stadioneita rakentavat työntekijät maailman köyhimmistä kolkista nälkäpalkalla, henkensä uhalla ja vuosikausia erossa perheistään. Guardianin toimittaja David Conn kutsuikin taannoisessa artikkelissaan Qatarin kisoja ”eriarvoisuuden MM-kisoiksi”.

”Syynä päätökseeni olivat eettiset syyt ja arvot, joiden mukaan halusin toimia ja pitää niistä kiinni.”

Kansallisten jalkapalloliittojen kädet ovat tietysti siinä mielessä sidotut, että kun kisat on Qatariin myönnetty, ei asiaan auta kuin sopeutua. Karsintoihin osallistutaan tietenkin normaalin protokollan mukaan, ja jos kisoihin päästään, niihin mennään – kuuluminen kansainväliseen jalkapalloliitto FIFAan rajoittaa osallistumisen boikotointeja. Mutta tähän se sitten jääkin. Huuhkajilla ei ole mitään velvollisuutta leireillä Qatarissa, ja muitakin vaihtoehtoja treenileirin paikaksi olisi varmasti löytynyt. Korruptoitunutta ja veren tahraamaa systeemiä ei ole mitään syytä tukea pakollista enempää.

Maajoukkuepelaajillekin tilanne on ikävä. Toisaalta moni miettii ihmisoikeuskysymyksiä ja haluaisi toimia eettisesti myös ammatissaan, mutta liian kärkkäillä ulostuloilla saattaa riskeerata koko uransa. Onneksi moni urheilija onkin jo kritisoinut kisoja, ja Suomessa toistaiseksi pisimmälle meni Qatarin-leiristä kieltäytynyt Riku Riski.

– Syynä päätökseeni olivat eettiset syyt ja arvot, joiden mukaan halusin toimia ja pitää niistä kiinni. Mielestäni se oli tärkeätä, Riski totesi Helsingin Sanomille.

Riskin ajatuksia soisi kuunneltavan myös Palloliitossa, ja toivottavasti hänen suoraselkäisyytensä ei kostaudu penkkikomennuksina. Puheenjohtaja Ari Lahti kommentoi tuoreeltaan Ylelle pitävänsä Riskin päätöstä ”hassuna”, mikä luvalla sanoen kuopii liiton itse kaivamaa pr-kuoppaa entistä syvemmäksi. Tämä ei nyt kuulkaa näytä hyvältä.

Qatar-debatin noustua taas pintaan on moni pohtinut, mitä myös me penkkiurheilijat voisimme asian tiimoilta tehdä. Yksi tapa on jakaa tietoa esimerkiksi somessa ja myös kertoa avoimesti, ettei hyväksy liittojen toimintaa. Moni näin jo tekeekin, ja teemaa käsittelevien uutisten ja Twitter-jakojen kommenttiraidat ovatkin olleet viime aikoina erittäin kriittisiä. Valistuneiden lajiniilojen joukkovoimalla voisi olla tulevaisuudessa merkitystä siinä, ettei kisoja enää myönnettäisi ihmisoikeuksia laajasti rikkoviin maihin ja että päätöksissä huomioitaisiin myös esimerkiksi ympäristö- ja ilmastonäkökohdat nykyistä paremmin.

Luonnollisesti tämä pohdinta johtaa siihen, että yhtään kenenkään ei noihin kisoihin tule matkustaa – ei, vaikka Huuhkajat siellä pelaisivat. Karsintapelien katsomistakin kannattaa hetki harkita.

Viikon vakiorivillä on tutusti brittifutista. Rivin selkein varma löytyy heti ykköskohteesta, jossa sarjakärjessä porskuttava Liverpool matkustaa Brightonin vieraaksi. Pool otti viikolla cupissa pataan Wolverhamptonilta, mutta tuosta ottelusta ei kannata tehdä muunlaisia johtopäätöksiä kuin korkeintaan se, että Jürgen Kloppin miehistön taso tippuu normiavauksen jälkeen. Klopp marssitti nimittäin tuohon otteluun kentälle lähes täysin standardista poikkeavan jengin, mukanaan vielä pari ensikertalaista. Lauantaina palattaneen takaisin päiväjärjestykseen: punapaitojen avauksesta löytyvät tutut Salah, Firmino ja muut, ja pisteet matkaavat Liverpooliin. Pläkkiselvä kakkonen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 12.1. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1, 1 (X), 1, 1 (X), 1, 1 (2), 2 (X), 2, 1, X (1), 1, 2 (X).