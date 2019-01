Viikon paras päivä ei ollut keskiviikko vaikka lehdessä niin luki. Meille Pyhtäälle Aku Ankka tuli jo tiistaisin. Se oli ainakin odotettu päivä. Edessä oli hetki huikeita seikkailuja eksoottisissa ympäristöissä.

Aku Ankka -lehti ei ole enää entisellä tasollaan, mutta silti on eri hauskaa päästä kerrankin kehumaan Elinkeinoelämän keskusliittoa. Se julkisti maanantaina Operaatio Ankka -kampanjan. Kaikille vuoden 2019 aikana 10 vuotta täyttäville lapsille lahjoitetaan kuukauden Aku Ankka -lehdet tammikuussa 2019. Kampanjassa on mukana 12 yritystä ja yhteisöä.

Kampanjan tavoitteena ei ole tukea viime syksynä taas yhden yt-kierroksen käyneen Sanoma-yhtiön taloutta vaan oikeasti tärkeä: lukutaito. Operaatio Ankan tavoitteena on kannustaa lapsia lukemaan ja korostaa lukemisen merkitystä osana perheiden arkea. Siihen on hyvä syy. Lukutaito turvaa jatko-opinto- ja työelämätaitojen kehittymistä sekä suomalaisen työn kilpailukykyä.

Suomalaisethan ovat jo maailman lukutaitoisinta kansaa. Mihin tällaista kampanjaa tarvitaan?

Siihen, että lukutaito rapistuu.

Kääk!

Lukukeskuksen toissa vuonna julkaisemien tietojen mukaan noin joka kymmenes suomalainen kuuluu heikkoihin lukijoihin. Jopa puolella miljoonalla on riittämätön lukutaito, mikä vaikeuttaa jatko-opintoja ja työhön sijoittumista.

Kyse on siis tasa-arvosta, jota kerrankin yritetään parantaa hauskalla tavalla. Huonolla lukutaidolla on yhteys nuorten syrjäytymiseen, joka Suomessa onkin paljon korkeammalla tasolla kuin muissa pohjoismaissa.

Sitten pitäisi vielä saada kymmenvuotiaat irtautumaan hetkeksi peleistä ja älypuhelimista painetun sanan ääreen. Kun Aku Ankka alkoi joulukuussa 1951 ilmestyä, ei kilpailua ollut. Ei ollut televisiota eikä juuri muita nelivärisiä sarjakuviakaan.

Aku Ankka sen sijaan vei varsinkin Carl Barksin pitkien seikkailusarjojen myötä lapset ja nuoret maapallon eri kolkkiin ja avaruuteenkin. Roope Ankka -tarinoissa kaikki tapahtui reippaan kolonialistisessa hengessä, mitä sitten 1970-luvun tosikkohengessä myös arvosteltiin.

Vuonna 1952 lehti alkoi ilmestyä säännöllisesti kerran kuukaudessa. Aku Ankan avulla täällä on opittu vuosikymmenien ajan lukemaan.

Lehden levikki ylitti jo 1970-luvun alussa hurjan 300 000 rajan ja ennätyksensä 324 500 se saavutti vasta vuonna 2008. Oli lehdestä ja sen maailmankuvasta mitä mieltä tahansa, se on ollut suuri kielitajun muokkaaja kokonaisille sukupolville.

Aku Ankka on alusta asti tunnettu rikkaasta ja oivaltavasta suomen kielen käytöstään. Niin näyttää olevan nykyisinkin. Loksunokka on oikein hyvä lukutaitoveturi Suomessa, jossa Aku Ankka on ollut väkilukuun suhteutettuna maailman suosituin sarjakuva.