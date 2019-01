All Over Press/Juice/REX

Kiusaaminen ei koskaan ole kiusatun vastuulla, vaan kaikilla on oikeus pukeutua niin kuin haluavat, muistuttaa pukeutumistempaus.

Ylen MOT-ohjelma uutisoi 8.1.2019 Sysmän yhteiskoulun kiusaamistapauksista. Jutussa koulun rehtori sanoo joidenkin koulun oppilaiden pukeutuvan ”hutsahtavasti”, mikä antaa hänen mukaansa selityksen kiusaamiselle.

Myöhemmin rehtori on pahoitellut sanavalintojaan.

Paljon keskustelua herättänyt haastattelu kolahti myös nuortenlääkäri Miila Haloseen ja toimittaja Marianna Simoon. He järjestävät perjantaina 11. tammikuuta ”Pukeudutaan hutsahtavasti” -tempauksen.

Olemme pyytäneet ihmisiä pukeutumaan sellaisiin vaatteisiin, joissa he kokevat olevansa omia itsejään.

– Näkökulmani tähän on pitkään nuorten kanssa työskennelleen lääkärin ja ihmisoikeustoimijan, mutta tässä toimin yksityishenkilönä, kertoo Miila Halonen.

– Sysmä-keississä, johon emme halua enää juurikaan takertua, nousivat erityisesti esiin sateenkaarinuoret. Heidän tiedetään kokevan muita enemmän kiusaamista.

ILMOITUS

Vaikka kouluterveyskyselyt kertovat koulukiusaamisen kokonaisuudessaan vähentyneen viimeisen kymmenen vuoden aikana, sateenkaarinuoret kokevat kiusaamista muita useammin.

Mitä tempaus tarkoittaa?

– Toiminta on kepeää, mutta tavoitteemme vakava. Toivoisimme, että tapahtumaan osallistuvat ihmiset soisivat ajatuksen koulukiusaamiselle ja nimenomaan kiusatuille. Yrittäisivät eläytyä tilanteeseen, joka aika montaa nuorta koskettaa, Halonen sanoo.

– Se, että lapselle tai nuorelle annetaan pukeutumisen perusteella hutsu-leima, on kohtuutonta.

– Joten me ajatellaan että jos se on hutsahtavaa, että pukeutuu niin kuin haluaa, niin olkoon sitten kaikki se missä ihminen on rohkeasti oma itsensä, hutsahtavaa.

Tapahtumassa ihmisiä kehotetaan pukeutumaan sellaisiin vaatteisiin, joissa he kokevat olevansa omia itsejään.

– Toivomme, että ihmiset tuovat rohkeasti ja reippaasti itsestään esiin jotain uutta, miettimättä sitä mitä muut kuten työkaverit ajattelevat. Jotta saisivat ikään kuin kokemuksen siitä, miten paljon rohkeutta voi vaatia olla oma itsensä.

– Erityisesti joukosta erottuva nuori tekee joka päivä ison työn siinä, että seisoo identiteettinsä ja itsemääräämisoikeutensa takana.

– Me puhutaan hutsahtavasta pukeutumisesta, mutta haluamme määritellä sanan uudelleen. Meille se ei liity seksikauppaan vaan itsemäärittelyyn, omana itsenä olemiseen ja itsensä ilmaisuun.

Tapahtumasivulla hutsahtava pukeutuminen määritellään näin:

”Olennaista on, että pukeudut juuri niin kuin sinusta oikealta tuntuu. Ota asenteeksi ”dance like nobody’s watching”! Sinä määrittelet itse itsesi, vaatteesi, ulkonäkösi.”

Miten aiot itse pukeutua huomenna?

– Olen vielä kahden vaiheella, mutta pääasia on se, että pukeudun niin, että minulla on tosi mukava olla ja koen olevani minä niissä vaatteissa. Se saattaa olla verkkarit, kumpparit ja lippis, niissä viihdyn.

Kiusaaminen on aina vahingollista

Miila Halosen mukaan tapahtuman viestiä ei ole suunnattu mitenkään erityisesti päättäjille tai edes koulujen henkilökunnalle, vaan ihan kaikille.

– Kaikkien vastuulla on se, miten me toisiamme katsomme ja miten kunnioittavasti kohtaamme. Jos jokainen osallistuja huomisen aikana asiaa pohtii, uskon että hyvä kertautuu.

Työskentelet nuortenlääkärinä. Millainen käsitys sinulla on kiusaamisen vaikutuksesta lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin?

– Koulukiusaamista on tutkittu paljon ja näyttö on yksiselitteistä. Kiusaaminen altistaa monenlaisille ongelmille: ahdistukselle, masennukselle, hankaluudelle solmia ihmissuhteita, kouluvaikeuksille. Se voi näkyä myös nuoren suhteessa omaan itseen.

– Riippuen tietenkin kuinka pitkäkestoista ja vakavaa kiusaaminen on. Myös yksilöissä on eroja, kuinka hauras tai haavoittuvainen muuten on. Jos taustalla on paljon muitakin negatiivisia kokemuksia, voi lyhtyaikainenkin kiusaaminen olla romahduttavaa.

– Niitä haavoja saattaa joutua kantamaan koko aikuisikänsä. Voi olla esimerkiksi hyvin vaikea luoda rakastavaa suhdetta omaan kehoon, jos on kuullut siitä ikäviä asioita juuri kasvamisvaiheessa. Kyllä se aika karua voi olla.

Halosen mukaan koulukiusaamista vähätellään ja laitetaan milloin minkäkin asian piikkiin, vaikka samanlaista kielenkäyttöä tai väkivaltaa ei hyväksytä missään aikuisyhteisössäkään.

– Me aikuiset ehkä yritämme sysätä puuttumisen vastuuta itseltämme kaikella selittelyllä.

Lakikin kieltää kiusaamasta

Tapahtuman järjestäjät muistuttavat myös kolmesta laista, jotka kieltävät kaiken kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän muun muassa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen perusteella.

Perusopetuslaki takaa opiskelijoille oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön, tasa-arvolain mukaan seksuaalinen häirintä on kiellettyä syrjintää.

Yhdenvertaisuuslaki puolestaan kieltää häirinnän yhdenvertaisuuslain mukaisten syrjintäperusteiden, kuten seksuaalisen suuntautumisen, perusteella.

Tapahtuma Facebookissa