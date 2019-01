UP/Aleksi Vienonen

Teollisuusmaat ja kehitysmaat sopivat Pariisin ilmastokokouksessa hiilidioksidipäästöjensä vähentämisestä ja kehitysmaiden vähennystoimien rahoittamisesta. Tavoitteeksi asetettiin maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen alle 1,5 asteeseen vuosisadan puoliväliin mennessä.

Toteutuuko tavoite, STTK:n ilmastoasiantuntija Leila Kurki?

– Tavoite toteutuu, jos me haluamme niin. Tämä on politiikan priorisointikysymys.

Noudattavatko kaikki allekirjoittajamaat Pariisin sopimusta?

– Sitä on vaikea tietää, noudattavatko kaikki, mutta se on tavoite. Sopimuksen allekirjoittaminen kertoo, että ainakin jonkinlainen tahtotila on jossakin vaiheessa ollut.

Kenen ainakin pitäisi noudattaa Pariisin sopimusta?

– EU:ssa pitäisi olla yhtenäinen rintama. EU-maiden pitäisi yhdessä saada Kiina ja Yhdysvallan mukaan. Yhdysvalloissa useat osavaltiot ovat toimineet hyvin.

– EU:n pitää olla esimerkkinä. Jos jäädään vain odottamaan, että kaikki muualla maailmassa toimisivat ensin, maailma tuhoutuisi pian.

Noudattaako Suomi Pariisin tavoitetta?

– Kahdeksan puoluetta päätti jatkaa Pariisissa sovittuja toimenpiteitä seuraavassa hallituksessa, oli se millainen tahansa.

– Suomi näyttää esimerkkiä ja vie sopimusta selkeästi eteenpäin.

Mitkä ovat ilmaston pelastamisen pahimmat esteet?

– Ongelmat liittyvät esimerkiksi kuluttamiseen ja tuotantoon. Jos yritämme viedä kiertotaloutta eteenpäin, se merkitsee myös talouden rakenteen muuttamista. Tässä muutoksessa on sekä asenteellisia että käytännön ongelmia.

Miten ilmaston pelastaminen näkyy tavallisten palkansaajien elämässä?

– Joka hetki pitää miettiä, että ilmastotyö ei ole pelkästään ympäristökysymys eikä pelkkä talouskysymys. Se on myös sosiaalinen kysymys. Jos toimenpiteitä viedään eteenpäin ilman sosiaalista ulottuvuutta, se saattaa nostaa vastustusta.

– Joillakin aloilla joudutaan muuttamaan tuotantojärjestelmiä. Esimerkiksi hiiliteollisuus Puolassa on toimiala, josta työntekijöiden on työllistyttävä uudelleen uusille aloille. Jos yritetään lätkäistä isoja muutoksia suoraan ylhäältä päin, seurauksena on todennäköisesti raju vastarinta.