Korkean sosiaalisen aseman menetys nostaa masentuneiden itsemurhariskiä, toteaa tuore tutkimus. Toivottomuus ja pahoinvointi näkyvät myös poliisin arjessa.

Helsingin Sanomien (6.1.) julkaisema niukkuuskysely on puhuttanut poliitikkoja ja kansalaisia. Kyselyssä nousi tutkijoiden mukaan esiin ennennäkemätön määrä epätoivoa ja turhautuneisuutta. Usea kyselyyn vastanneista ihmisistä oli harkinnut itsemurhaa pitkään jatkuneen köyhyyden ratkaisuksi.

Myös poliisi tiedotti havainneensa samanlaisen trendin työssään. Helsingin poliisilaitoksen johtokeskuksen johtaja, ylikomisario Jussi Huhtela tviittasi poliisilla olleen 4.1.–7.1. välisenä aikana Uudenmaan alueella 47 itsemurhayritys tai sen uhka -tehtävää. Huhtelan mukaan köyhyyden lisäksi taustalta löytyy myös muuta toivottomuutta ja pahoinvointia.

HUS:n juuri julkaiseman artikkelin mukaan noin joka toinen itsemurhayrityksen seurauksena menehtynyt on sairastanut masennusta ja lähes puolella heistä on takanaan hoito psykiatrisessa sairaalassa.

Ihmissuhteet suojaavat masentunutta itsemurhalta

Masentuneiden itsemurhien tutkiminen osoitti yllättäviä riskitekijöitä

HUS:n artikkeli on osa psykiatrian erikoislääkäri Kari Aaltosen helmikuussa tarkistettavaa väitöskirjaa, jossa selvitetään itsemurhien taustoja eri näkökulmista. Masentuneiden kuolemaan johtaneiden itsemurhayritysten suurimmiksi riskitekijöiksi osoittautuivat muun muassa miessukupuoli, aiemmat itsemurhayritykset, vakava tai psykoottinen masennustila sekä alkoholiriippuvuus.

Ihmissuhteet suojaavat masentunutta itsemurhalta, joten yksin asuminen nousi myös tärkeiden riskitekijöiden joukkoon. Yllättäviä riskitekijöitä olivat puolestaan korkea koulutus ja elintaso. Tämä on päinvastainen tulos kuin mitä yleensä todetaan väestössä.

– Taustalla voi olla useita syitä, esimerkiksi äkillinen korkean sosiaalisen aseman tai elämässä hyvin pärjänneen henkilön elämänhallinnan menetys tai iso muutos, kuten työttömyys, avioero tai vaikea sairaus, pohtii Aaltonen artikkelissa.

Juuri julkaistuun artikkeliin on koottu yhteensä 56 826 masennusdiagnoosin saaneen henkilön tiedot ajalta 1991–2011. Potilaita seurattiin vuoden 2014 loppuun asti. Heistä 2587 oli tehnyt itsemurhan.

Itsemurhien määrä kasvussa

Tilastokeskuksen mukaan itsemurhien määrässä on ollut parin vuoden ajan nousua. Vuonna 2017 itsemurhan teki 824 henkilöä, joka on yli 30 itsemurhaa enemmän kuin edellisenä vuonna ja yli 90 enemmän kuin vuonna 2015. Itsemurhien määrä on kuitenkin laskenut reilusti vuodesta 1990, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa.

Miehet ovat suurimmassa itsemurhavaarassa myös Tilastokeskuksen mukaan. Kolme neljästä itsemurhaan päätyneistä on miehiä, vaikka miesten itsemurhakuolleisuus on vähentynyt enemmän kuin naisten.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana itsemurhakuolleisuuden väheneminen on näkynyt selvimmin keski-ikäisillä. Sen sijaan nuorten alle 25-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus ei ole samalla tavalla pienentynyt. Itsemurhan tehneiden keski-ikä oli vuonna 2017 naisilla 49 vuotta ja miehillä 46 vuotta. Alle 25-vuotiaita kuoli itsemurhiin yli 100, kertoo Tilastokeskuksen katsaus.