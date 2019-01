All Over Press/Gage Skidmore

Uusi lakiesitys on hieman lievempi kuin aiempi, joka olisi kriminalisoinut Israel-boikotteihin osallistumisen.

Yhdysvaltain senaatissa on vireillä lakiesitys, joka vahvistaisi osavaltioille oikeuden rangaista Israelin boikotoinnista, kirjoittivat Ryan Grim ja Glenn Greenwald The Intercept -nettijulkaisussa lauantaina.

Republikaanien Marco Rubion aloitteen takana on senaattoreita molemmista pääpuolueista, ja sillä näyttäisi olevan mahdollista saavuttaa tarvittava määräenemmistö.

Aloite on nimeltään Combatting BDS Act eli se on suoraan suunnattu Israelia ja sen laittomia siirtokuntia boikotoivaa kansainvälistä BDS-liikettä (Boycott, Divestment and Sanctions) vastaan.

Senaatin demokraattiryhmän johtajan odotetaan kannattavan esitystä.

Vastaavia lakeja on jo säädetty 26 osavaltiossa ja 13:ssa sellainen on vireillä. Lakeja on ehditty kaksi kertaa koetella oikeudessa, ja molemmissa tapauksissa liittovaltion piirituomari on pitänyt niitä sananvapauden takaavan perustuslain 1. lisäyksen vastaisina.

Rubion lakiesityksen tarkoituksena on antaa liittovaltion tasolta selkänoja osavaltioille, jotka rankaisevat Israelin boikotoimisesta.

Määräenemmistö lähellä

Rubion aloitteen mukaan osavaltiot ja paikallisviranomaiset saisivat oikeuden olla tekemättä sopimuksia sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka boikotoivat Israelia.

Rubion odotetaan saavan tuekseen ainakin ne kuusi demokraattisenaattoria, jotka kannattivat vastaavaa lakiesitystä toimikautensa päättäneessä senaatissa.

Yksi näistä demokraateista, Ben Cardin ajoi vielä jyrkempää lakia, joka olisi kriminalisoinut osallistumisen kansainvälisiin Israel-boikotteihin. Tämän kuitenkin varoitettiin olevan niin vakavasti perustuslain vastainen, että Cardin lievensi esitystään.

Senaatin demokraattiryhmän johtaja Chuck Schumer kannatti Cardinin esitystä, ja hänen odotetaan nyt antavan tukensa Rubion aloitteelle.

Näin senaatissa olisi kasassa määräenemmistö, joka tarvitaan mahdollisen jarrutuskeskustelun murtamiseen. Raja tähän on 60 senaattoria sadasta.

Aloitteen puuhaajien tarkoituksena on saada se symbolisesti tärkeäksi uuden istuntokauden ensimmäisenä käsiteltäväksi laiksi. Tullakseen laiksi sen pitäisi tämän jälkeen saada myös edustajainhuoneen hyväksyntä.

Senaattori Bernie Sanders tuomitsi sunnuntaina sekä lakihankkeen että sen kiireellisen ajamisen hetkellä, jolloin useat liittovaltion toiminnat ovat suljettuina budjettikiistan takia.

Sananvapaus uhattuna

Yhdysvaltain Israel-lobbyn AIPAC-järjestölle Rubion lakihanke on tärkeyslistan kärjessä. Esityksen vastustajiin kuuluu muun muassa kansalaisvapauksien liitto ACLU.

Vastustajien mukaan lakihanke kohdistuu myös yksilöiden sananvapauteen, koska he voivat työskennellä sopimussuhteessa julkishallintoon.

Ennakkotapaus on texasilaisessa koulussa puheterapeuttina toiminut Bahia Amawi. Hän menetti työnsä, koska ei suostunut lupaamaan, ettei boikotoisi Israelissa tai sen siirtokunnissa valmistettuja tuotteita.

Liittovaltion piirituomari määräsi syyskuussa Arizonassa osavaltion BDS-vastaisen lain toistaiseksi toimeenpanokieltoon. Taustalla oli ACLU:n nostama kanne tapauksesta, jossa 12 vuotta osavaltiolle töitä tehneen juristin sopimus katkaistiin, koska hän ei suostunut vannomaan pidättäytyvänsä Israelin boikotoinnista.

Kansasissa liittovaltion tuomari ratkaisi vuosi sitten tällaisen valan olevan perustuslain vastainen. Siellä mennoniittien uskontokuntaan kuuluva opettaja menetti sopimuksensa koulujen opetusohjelman kehittäjänä, koska kieltäytyi vannomasta osavaltion lain vaatimaa valaa. Väkivallattomuuteen ja pasifismiin sitoutunut mennoniittien kirkkokunta kehottaa boikotoimaan siirtokunnissa toimivien israelilaisyhtiöiden tuotteita.