Pekka Pajuvirta

Kansandemokraattiselle liikkeelle rakennetut toimistot ovat suurimmaksi osaksi tyhjillään.

Senaatti-kiinteistöt tiedotti tiistaina selvittävänsä valtion mahdollisuutta luopua Helsingissä Sturenkatu 2–4:ssä sijaitsevan Kulttuuritalon ja siihen liittyvän entisen kotitalousopettajaoppilaitoksen omistuksesta.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalo on sataprosenttisesti Senaatti-kiinteistöjen kautta valtion omistama yhtiö. Senaatti-kiinteistöt haluaa luopua Kulttuuritalosta, koska sen toimisto-osa on suurelta osin tyhjillään, eikä valtio ole löytynyt tiloille käyttäjiä.

Kulttuuritalo valmistui vuonna 1958. Sen toimistotiloissa sijaitsivat Suomen kommunistisen puolueen ja muiden kansandemokraattisten järjestöjen toimitilat. SKP:n konkurssin jälkeen Kulttuuritalo siirtyi useiden omistajanvaihdosten kautta Senaatti-kiinteistöille vuonna 2006.

Kulttuuritalon tapahtuma- ja kokoustoiminnan tilat eivät ole valtion käytössä. Kulttuuritalon toiminta on valtiolle taloudellisesti kannattamatonta.

Nyt käynnistyvä myyntiselvitys ei vaikuta Kulttuuritalon eikä oppilaitosrakennuksen nykyiseen käyttöön, vaan toiminta taloissa jatkuu entiseen tapaan.

Oppilaitosrakennuksessa on vuokralla Museovirasto.

– Näkemyksemme mukaan olisi järkevä saada arvokkaalle ja historialliselle kiinteistölle omistaja, jolla on kyky ja resurssit kiinteistön ja sen toiminnan kehittämiseen, toteaa toimialajohtaja Tuomas Pusa Senaatti-kiinteistöstä.

Kulttuuritalo on arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema.

Senaatti-kiinteistöt on käynyt alustavia keskusteluja myymisestä Museoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa. Ensimmäinen askel on luovutuslain mukainen lausuntopyyntö ympäristöministeriölle. Myynti voidaan aloittaa vasta, kun tarvittavat lausunnot ja luvat on saatu.

Senaatti-kiinteistöt hakee lausunnon koko kiinteistökokonaisuudesta, mutta myöhemmin päätetään erikseen, mitä myytävä kokonaisuus käsittää.

Kulttuuritalo on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1989 ja kotitalousopettajaoppilaitos rakennussuojelulain nojalla vuonna 2010.

Kiinteistöyhtiö on jo aiemmin myynyt talon kokous- ja tapahtumatoiminnan liiketoiminnan Sunborn Catering Oy:lle.