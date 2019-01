All Over Pres/Ismo Pekkarinen

Huomasin taannoin erään henkilön ilmoituksen Facebookissa: ”Osallistun yhtyeen X keikalle paikassa Tampere-talo.” Tarkistin keikkalipun hinnan, ja totesin, että kiitos ei. Työttömyysturvan ja asumistuen varaan rakentunut toimeentulo on sen verran pieni, että lähes sata euroa konsertista on liikaa, vaikka hinnassa ovat mukana sekä matkat että itse konserttilippu.

Syödäkö kolme viikkoa vai käydäkö keikalla? Syön kolme viikkoa.

Tämä on työttömän arkea. Aktiivimalli syö työttömän toimeentuloa entisestään. Korvausta, jonka Euroopan unioni on useaan otteeseen todennut liian matalaksi, koska se on alle puolet mediaanitulosta.

”Palkaton työ voi olla mitä tahansa.”

Tuhannet ihmiset tässä maassa tekevät työtä vailla palkkaa. Palkaton työ voi olla mitä tahansa kunnan pyörittämän ”työvoiman palvelukeskuksen” alihankintatöistä SPR:n kirpputorin myyjänä toimimiseen ja potilastietojen arkistointiin asti. Palkaksi saa yhdeksän euroa, ei senttiäkään yli, ei senttiäkään alle. Kuuden tunnin työpäivän tuntipalkka on 1,5 euroa, neljän tunnin palkka on 2,25 euroa.

Työttömyysturvaa verotetaan kovemmin kuin pienempiä palkkoja: vero on 20 prosenttia.

Tarkkaa tilastoa palkattoman työn tekijöiden määrästä ei ole. Suurin osa tekee ihan oikeita töitä, ilman palkkaa. Tekisitkö sitä työtä, jota nyt teet, 2,25 euron tai 1,5 euron tuntipalkalla?

