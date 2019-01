Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Työnantajat ovat löytäneet palvelut.

Ammattiliittojen omat työnvälitykset pyörivät viime vuonna täysillä. Ammattiliitto Pron Työpaikkatutka keräsi arviolta 2 500 käyttäjää. Insinööriliiton Työpaikkatori välitti reilut 1 600 työpaikkaa.

Aivan tarkkoja tietoja liittojen työnvälityspalveluiden vaikutuksista ei ole, sillä palveluita käyttävät jäsenet eivät ilmoita, mitä kautta he saavat työpaikkansa.

Työpaikkatutkaan rekisteröitynyt jäsen saa kännykkäänsä ilmoituksen hänelle sopivista työpaikoista. Viime helmikuusta tarjolla ollutta palvelua on käyttänyt kuukausittain noin tuhat jäsentä. Osa heistä on työssä käyviä, jotka hakevat uutta työpaikkaa.

Tiedossa on, että palveluun rekisteröityneistä tuhatkunta on saanut vuoden mittaan uuden työpaikan. Tosin jäseniltä ei alkuun huomattu kysyä syytä palvelusta poistumiseen, joten työpaikan saaneiden määrä voi olla suurempi.

Piilotyöpaikat tarjolle jäsenille



Muissa liitoissa on seurattu Pron Työpaikkatutkaa mielenkiinnolla. Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan liitto on valmis jakamaan tietotaitoaan muillekin.

– Omilta jäseniltämme on tullut pelkästään kiitosta. Tätä pidetään yhtenä parhaimmista ammattiliiton palveluista.

Työpaikkatutkaa kehitetään edelleen.

– Seuraavaksi tarjoamme työnantajille palvelua, johon he voivat ilmoittaa piilotyöpaikat. Tälle on yrityksillä selvää kysyntää. Tarkoituksena on, että palvelumme olisi valmis tämän vuoden aikana, Malinen kertoo.

Tieto piilotyöpaikasta menisi vain tietyille asiantuntijoille ja erityisosaajille.

Tavoitteena yli 10 000 työpaikkaa



Insinööriliiton työnvälitys on ollut käytössä vuodesta 1986. Viime vuonna työpaikoista ilmoitti noin 600 työnantajaa aina pienistä yrityksistä Suomen suurimpiin työnantajiin. Ilmoitusten määrä on ollut kasvussa.

Pääosa työpaikoista on ollut kasvukeskuksissa ja pääradan varressa Helsinki-Oulu-akselilla. Puheenjohtaja Samu Salo kertoo, että tarkoituksena on laajentaa työnvälitystä kattamaan paremmin koko Suomi.

– Olemme uusimassa ratkaisuamme siten, että se palvelisi kaikkia osapuolia. Uskomme välitettävien työpaikkojen määrän nousevan vähintään 10 000:een vuodessa.

Viime vuonna Insinööriliiton työnvälitys välitti reilut 1 600 työpaikkaa.

Salon mukaan liitossa pohditaan, avataanko työnvälitys myös muille kuin liiton jäsenille ja millä ehdoin. Myös tuleva kasvupalvelu-uudistus yksityisine työnvälitykseen vaikuttaa siihen, mihin suuntaan liiton työnvälitystä kehitetään.