Valeuutisista suuri huoli, sosiaaliseen mediaan ei luoteta.

Suomalaiset uskovat eriarvoisuuden ja yhteiskunnallisten vastakkainasettelun lisääntyvän, ja pitävät vastapainona tiedon ja sisältöjen tasapuolista ja kattavaa saatavuutta. Luottamus erityisesti sanomalehtiin on korkealla tasolla, selviää Sanomalehtien Liiton tilaamasta ja IRO Research Oy:n loka-marraskuussa toteuttamasta uutismedian muutosta seuraavasta Yhteisöllistyvä media -tutkimuksesta.

Tiedon ja sisällön tasapuolisen ja kattavan jakelun rooli on kasvanut edellisestä vuodesta, samoin usko yhteiskunnan eriarvoistumisen ja vastakkainasettelujen lisääntymiseen.

Samaan aikaan huoli valeuutisten ja valemedian vaikuttamisesta mielipiteisiin on kasvanut. Suomalaisista 77 prosenttia uskoo valeuutisten ja valemedian vaikuttavan vahvasti ihmisten mielipiteisiin. Tulos on neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Sanomalehti jyrää, someen ei luoteta



Lähes kaikkien suomalaisten mielestä yleissivistyksen merkitys suomalaisten hyvinvoinnille on erittäin tärkeää. Tutkimuksessa tätä mieltä oli 94 prosenttia vastaajista.

Suomalaisista 90 prosenttia nimeää yleissivistyksen kannalta tärkeimmäksi mediaksi sanomalehdet, painetun tai digitaalisen. Toiseksi sijoittuu televisio, tv-kanavat tai niiden verkkopalvelut, ja kolmanneksi radio.

Sanomalehti on selkeä ykkönen kaikissa ikäryhmissä. Esimerkiksi 92 prosenttia 15–24-vuotiaista pitää sanomalehtiä yleissivistyksen kannalta tärkeänä mediana ja tässä ikäryhmässä toiseksi sijoittuvaa televisiota vain 66 prosenttia.

Sosiaalista mediaa pitää yleissivistyksen kannalta tärkeänä 15 prosenttia suomalaisista. Verkossa olevat uutisportaalit eivät sijoitu korkealle (9 %) ja blogit tai vlogit jäävät vielä kauemmas (3 %).

Luottamus suomalaisiin toimittajiin on kasvanut selvästi



Tutkimuksessa on vuosittain seurattu myös kansalaisten luottamusta suomalaisiin toimittajiin. Viimeksi kuluneen vuoden aikana luottamus on noussut merkittävästi. Suomalaisista kaksi kolmasosaa (66 %) ilmoittaa luottavansa suomalaisiin toimittajiin. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna (60 %) oli peräti kuusi prosenttiyksikköä. Luottamus on lisääntynyt jo pidemmän aikaa: vuonna 2014 joka toinen (50 %) ilmoitti luottavansa suomalaisiin toimittajiin.

Kaksi kolmasosaa (67 %) suomalaisista kokee, että median luotettavuuden merkitys on kasvanut heidän omassa mediankäytössään. Eniten luotettavuuden merkitys on noussut ikäryhmässä 15–24-vuotiaat, joista peräti 75 prosenttia koki näin.

Nuoret näkevät myös eniten laatueroja eri uutispalveluiden välillä. Kun kaikista suomalaisista 80 prosenttia on sitä mieltä, että uutispalveluilla on isoja laatueroja, niin 15–24-vuotiaiden keskuudessa tulos on vieläkin suurempi, 86 prosenttia.

– Yhteiskunnassamme on kasvamassa todella fiksu, erilaisten medioiden erot havaitseva nuori aikuisväestö, tuloksista iloitsee Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen.

– Nuoret arvostavat sivistystä, tunnistavat tiedon puutteen ja väärien tietojen jakamisen uhkakuvat sekä huomioivat median luotettavuuden entistä vahvemmin. Nämä ovat merkittäviä myönteisiä kannustimia yleissivistystä laajasti vaalivalle kotimaiselle, faktat tarkistavalle ja luotettavalle medialle.