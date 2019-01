Jarmo Lintunen

Rakennusliiton varapuheenjohtaja aikoo pitää esillä työpaikkojen turvaamista ja eläkejärjestelmän epäkohtia.

Vasemmistoliiton listalla Uudenmaan vaalipiirissä sitoutumattomana ehdokkaana oleva Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas avaa blogissaan vaaliteemojaan ja antaa konkreettisen vaalilupauksen.

Suokas kertoo keskittyvänsä vain muutamaan asiaan: miten turvataan Suomessa asuvien työmiesten ja naisten työpaikat ja palkat ja voimassa olevan eläkejärjestelmän epäkohdat.

Nykyisen eduskunnan enemmistö haluaa avata Suomen niukat työmarkkinat koko maailmalle, Suokas väittää. Hän kysyy, miksi työntekijät pitäisi rahdata rajojen ulkopuolelta, vaikka 18–24 vuotiaista miehistä 20 prosenttia on työttömänä, pelkän peruskoulun varassa olevia on 70 000 ja vähäistä koulutusta vaativille työpaikoille on edelleen huutava kysyntä.

”Luonnollisesti siksi, että markkinat hakevat koko ajan halvempia ja halvempia ratkaisuja. Kehitysmassa on satoja miljoonia eurolla päivässä töitä tekeviä. Miljoonat haluaisivat tulla töihin Suomeen. Vaikka murto-osalla työehtosopimusten palkoista. Massiivinen työvoiman ylitarjonta rämetettäisi Suomessa asuvien duunarien palkat. Ei yhdessä yössä, mutta näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa”, Suokas vastaa itse kysymykseensä.

Markkinauskoisille harmaa talous tarpeellista



Vastoin yleistä käsitystä harmaa talous ei ole kaikkien kauhistus, Suokas myös väittää. Hänen mukaansa markkinauskovaiset pitävät sitä jopa jossain määrin tarpeellisena.

”Sillä alennetaan tuotantopanosten hintaa ja hillitään palkkapaineita. Rakennusalalla toimiville tämä ei ole uutinen. Alipalkalla työskenteleviä reppumiehiä on rakennustyömailla pilvin pimein. Vain pieni osa tapauksista saadaan päivänvaloon. Poliittisia päättäjiä asia ei todellisuudessa kiinnosta.”

”Turvattiin hyväosaisten eläkkeet”



Toinen Suokkaan teema on eläkejärjestelmä. Hän sanoo, että Suomeen tehtiin eläkeuudistus, jolla turvattiin hyväosaisten eläkkeet.

”Pienipalkkaisille, rikkonaista työuraa tekeville ja työssään ennenaikaisesti uupuville jätettiin maksajan rooli. Alimman tuloluokan miehistä suuri osa toimii jo koiranputkien kasvualustana ennen vanhuuseläkeiän saavuttamista.”

Tässä ja aiemmissa uudistuksissa on poistettu kaikki varhaiseläkemuodot. Uusimmassa uudistuksessa luotiin työuraeläke ”työn sankareille”.

Suokas kirjoittaa, että ”työuraeläkkeen kriteerit viritettiin tiukemmalle kuin entisen rengin henkselit. Rakennusalalta ei ole toistaiseksi löytynyt ensimmäistäkään uuteen työuraeläkkeeseen oikeutettua työn sankaria. Ahkerasti töissä käyvistä ja terveyttään menettäneistä ei sen sijaan ole puutetta”.

Sitten tulee se vaalilupaus:

”Vaaleja ennen puhun ja kirjoitan edellä mainituista asioista. Jos saan riittävästi vastakaikua, periksi antamaton vääntö jatkuu tulevinakin vuosina. Mikäli sanoma ei äänestäjiä kiinnosta, panen suomeksi sanottuna turpani kiinni. Tämä on vaalilupaukseni.”

Suokkaan mukaan Rakennusliitto kannustaa koko maassa tavallisia ihmisiä vaaliuurnille. Hän viittaa tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan yrittäjistä äänestää 90 prosenttia.

”Rikkaiden porvareiden kohdalla äänestysprosentti on aina lähes sata. Työtä tekevillä, työttömillä, eläkeläisillä, opiskelijoilla, tulonsiirtojen varassa elävillä, kaikilla on yhtä merkittävä ääni. Ei anneta valtaa pois, sen ottajat kyllä tiedetään. Jokainen äänestää miten lystää, kunhan vain äänestää. Kovin pieleen ei homma voi silloin mennä.”