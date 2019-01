Lehtikuva/Scott Eisen

Warren on ensimmäinen kovista nimistä, joka ilmoitti ehdokkuusaikeistaan.

Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren ilmoitti maanantaina videoviestillä, että hän perustaa presidenttiehdokkuuden tavoittelemiseen tarvittavan komitean.

Periaatteessa komitean perustaminen tarkoittaa vasta tunnusteluvaihetta siitä, löytyykö ehdokkaalle kannatusta ja rahoitusta. Warrenin tapauksessa ilmoitus rinnastetaan kuitenkin käytännössä siihen, että hän on mukana tavoiteltaessa demokraattien presidenttiehdokkuutta vuoden 2020 vaaleihin.

Demokraattien vasemmistosiipeä edustava 69-vuotias Warren on siviiliammatiltaan oikeustieteen professori. Hän tuli tunnetuksi vaatimalla pankkien tiukempaa sääntelyä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Trump haukkuu Warrenia hölmöksi ja Pocahontasiksi.

Presidentti Barack Obama valitsi Warrenin neuvonantajakseen finanssialan kuluttajansuojan parantamiseksi, mikä johti tehtävään tarkoitetun liittovaltion viraston perustamiseen 2011.

Warren valittiin senaattiin ensimmäisen kerran 2012, ja uudelle kaudelle viime syksynä. Hän on senaatin demokraattiryhmän varapuheenjohtaja.

Runsaasti ehdokkaita odotetaan

Warrenia pidetään demokraattien mahdollisista ehdokkaista selvästi vasemmistolaisimpana Bernie Sandersin ohella. Monille vasemmistosiivessä hän kuitenkin on ”vaihtoehto B”, pykälän verran keskustaan päin Sandersista. Hän ei ole Sandersin tavoin sanonut olevansa ”demokraattinen sosialisti”.

Sanders – joka ei ole demokraattipuolueen jäsen – ei vielä ole ilmoittanut, aikooko hän tavoitella ehdokkuutta. Hän on sanonut, että asettuu ehdolle vain jos hän näyttää parhaalta ehdokkaalta lyömään Donald Trumpin.

Monien mielestä näin on, ja samaa vahvistavat gallupit. Sanders arvioidaan mielipidetutkimuksissa Yhdysvaltain suosituimmaksi poliitikoksi, ja vahvimmaksi Trumpin haastajaksi.

Sandersin kohdalla kuitenkin väistämättä nousee esiin ikä. Sanders on nyt 77-vuotias, eli mahdollisen presidenttikautensa päättyessä hän olisi jo 83-vuotias.

Demokraattien esivaalit alkavat runsaan vuoden kuluttua, 3. helmikuuta 2020 Iowan vaalikokouksilla. Ehdokkuuskaavailuissa pyörii suuri joukko nimiä, ja ainakin alkuvaiheeseen odotetaan lähtevän toistakymmentä poliitikkoa, jopa enemmän.

Kokemus on kuitenkin osoittanut, että esivaaleihin mennessä tilanteet saattavat muuttua. Jotkut vahvana pidetyt ehdokkaat saattavat todeta tilanteensa toivottomaksi heti ensimmäisten esivaalien jälkeen tai jo ennen niitä.

Keskustan O’Rourke

Warren asemoi itsensä odotetusti vasemmalle videoviestissään. Hän sanoi, että ”Yhdysvaltain keskiluokka on hyökkäyksen kohteena. Miten tähän on jouduttu? Miljardöörit ja suuryhtiöt halusivat suuremman osan jaettavasta kakusta ja valjastivat poliitikot leikkaamaan heille isomman siivun.”

Yksi demokraatteja jakavista tekijöistä on suhtautuminen yhtiöiden vaalirahaan. Sanders ja Warren suhtautuvat siihen kielteisesti ja ovat nojautuneet kansalaisten pieniin lahjoituksiin. Vasemmistosiipi pitää käytännössä kaikkia muita varteenotettavia ehdokasehdokkaita ”yhtiövallan demokraatteina”.

Sandersin ja Warrenin jälkeen demokraattien vasemmistosiivelle hyväksyttävin ehdokas voisi olla Kalifornian senaattori Kamala Harris, 54.

Ennen syksyn välivaaleja sai paljon huomiota 46-vuotias edustajainhuoneen jäsen Beto O’Rourke, joka hävisi vain niukasti Texasin senaattorinpaikan republikaanien kovalle nimelle Ted Cruzille. Tappiosta huolimatta saavutusta pidettiin kovana vahvasti republikaanisessa osavaltiossa.

O’Rourkea on hehkutettu demokraattien suurena toivona, mutta vasemmistosiiven silmissä hän on korkeintaan keskustalainen. O’Rourke kuuluu bisnesmyönteiseen New Democratic Coalition -ryhmään, jonka perustajiin vuonna 1997 kuului muun muassa Bill Clinton.

Biden ja muut

Mahdollisista kovista nimistä entinen varapresidentti Joe Biden lasketaan selvästi oikeistodemokraatteihin. Biden on niin tunnettu nimi, että hänellä on varaa tarkkailla tilannetta pitempään ennen ehdokkuuden julistamista.

Bideniinkin kohdistuu ikäkysymys, koska hän on vain vuoden Sandersia nuorempi.

Samaa ikäluokkaa on myös entinen New Yorkin pormestari Michael Bloomberg. Bloomberg aloitti demokraattina, vaihtoi sitten republikaaniksi ja viime vuonna jälleen demokraatiksi.

Bloomberg on oikeistosiipeen kuuluva miljardööri, joka kuitenkin on profiloitunut ilmastopolitiikassa.

Lisäksi valtakunnallisesti suhteellisen tunnettuja nimiä ovat ainakin senaattorit Cory Booker, 49 ja Kirsten Gillibrand, 52.

New York Timesin mukaan Harris, Booker ja Gillibrand aikovat ilmoittaa lähiviikkoina ehdokkuudestaan.

Näyttelijä Angelina Jolie, 43 vihjaisi äskettäin, että hän harkitsee ”ryhtymistä politiikkaan”. Näin tunnetun henkilön tapauksessa sen on tulkittu suoraan pyrkimistä presidenttiehdokkaaksi.

”Pocahontas”

Presidenttiehdokkuuskilvassa on poikkeuksellisen vahvasti kysymys koko demokraattipuolueen suunnasta.

Vasemmistosiiven mielestä seuraaviin vaaleihin ei ole järkeä lähteä samanlaisella keskustalaisella ehdokkaalla kuin Hillary Clinton 2016. Vasemmiston mielestä tämä kortti on katsottu, ja Trumpin lyömiseen tarvitaan selkeästi vasemmistolainen ehdokas.

Puolueen oikeisto ja keskusta taas katsovat, että vain ”maltillisella” ehdokkaalla on mahdollisuuksia Trumpia vastaan.

Elizabeth Warren on yksi trumpilaisten suosituimmista sylkykupeista. Trump itse on nimitellyt häntä ”hölmöksi Elizabeth Warreniksi” ja ”Pocahontasiksi”.

Jälkimmäinen nimitys liittyy siihen, että Warren on sanonut suonissaan virtaavan intiaaniverta. Trump kärtti vuositolkulla, että Warrenin on osoitettava tämä dna-testillä.

Warren kävi testissä viime lokakuussa, ja sen mukaan hänellä on intiaanijuuria 6–10 sukupolvea taaksepäin. Jos sukujuuret ulottuvat 10 sukupolven taakse, on Warren 1/1024-osaintiaani. Ei siis kovin paljon.

Testiin menemistä pidetään Warrenin toistaiseksi pahimpana poliittisena virheenä. Ensinnäkin hän lähti Trumpin peliin mukaan. Toiseksi häntä arvostelivat myös alkuperäiskansojen edustajat, joiden mukaan dna-testillä osoitetuilla kaukaisilla juurilla ei ole mitään merkitystä, jos henkilöllä ei ole mitään yhteyttä intiaanikulttuuriin.

Trump oli luvannut miljoona dollaria hyväntekeväisyyteen, jos Warren käy testissä. Hän ei ole rahoja maksanut, mutta Trumpin kannattajillehan tällaisella ei ole merkitystä.