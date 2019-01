Lehtikuva/Mikko Stig

Aapeli puhalsi puuskissa yli 41 metriä sekunnissa. Hirmumyrskyn raja on 33 metriä sekunnissa.

Suomea edelleen koetteleva Aapeliksi nimetty talvimyrsky on Ilmatieteen laitoksen mukaan rikkonut aiemmat ennätykset. Meteorologi Pauli Jokisen mukaan Kökarin Bogskärissä kymmenen minuutin keskiarvo tuulen nopeudesta oli 32,5 metriä sekunnissa. Entinen ennätys, tasan 31 metriä sekunnissa, mitattiin vuosina 1971, 1975 kahdesti ja 1995.

Kökarin tuulen nopeus jäi hieman alle hirmumyrskyrajan, joka on 33 metriä sekunnissa. Puuskissa tuuli oli kovimmillaan merellä 41,6 metriä sekunnissa.

Myös aallokko oli rajua. Selkämerellä mitattiin aaltopoijun kahdeksanvuotisen mittaushistorian suurin aallonkorkeus. Alustavien tietojen mukaan merkitsevä aallonkorkeus oli 7,9 metriä.

Maa-alueilla tuuli oli puuskissa maan länsiosassa paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Manner-Suomen kovin puuska oli Vaasan Klemettilässä mitattu 32,8 metriä sekunnissa.

Myrskymatalapaineeseen liittyen maan keskiosassa on satanut myös reippaasti lunta. Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella on kertynyt noin 20 senttiä lunta ja tykkylumi on aiheuttanut sähkökatkoja.

ILMOITUS

Ensin pakastaa, sitten lauhtuu



Sääennusteen mukaan matalapaine väistyy kaakkoon ja tuulet alkavat heiketä. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa pohjoistuuli on edelleen voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa.

Torstaiksi Ilmatieteen laitos ennustaa koko maahan kirpeää, laajoilla alueilla aurinkoista pakkassäätä. Perjantaina saadaan lännessä ja etelässä uusia sateita, jotka voivat tulla ainakin osittain vetenä sään lauhtuessa voimakkaasti. Muualla mennään viikonvaihteeseen pakkaslukemissa.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan sähköttömiä kotitalouksia oli aamupäivällä 80 000. Myrskyn tuhoja korjataan vaikeissa olosuhteissa.

Jakeluyhtiö Carunan mukaan eniten vikoja on esiintynyt Lounais-Suomen, Länsi-Suomen ja Satakunnan alueilla. Yleisin syy on linjalle kaatunut puu. Maastossa vikoja on korjaamassa satoja ammattilaisia. Caruna pyrkii palauttamaan sähköt kaikille asiakkailleen keskiviikon aikana, mutta rannikko- ja saaristoalueilla viankorjauksen varoitetaan kestävän normaalia pidempään haastavien sääolosuhteiden vuoksi.