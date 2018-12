Jarno Mela

Li Andersson on joutunut iltalehtien toimittajien hampaisiin (KU 26.11.). Suuri raha hallitsee sanaa, ja sanan tehtävänä on tuottaa mahdollisimman suurta voittoa rahoittajilleen. Suomessa media on pääosin porvarien hallussa ja tiedonvälitys sen mukaista.

Vasemmistossa oli ennen vanhaan tapana sanoa, että kun porvarit sinua kehuvat, tarkista oletko niiden kansalaisten asialla, jotka ovat sinua äänestäneet.

Maailma ei ole siinä suhteessa miksikään muuttunut. Vanha sanonta tarkoittaa kääntäen sitä, että kun porvarilehtien toimittajat moittivat Li Anderssonia, hän on ollut ja on vasemmistoliittoa vaaleissa äänestäneiden asialla.

Taito Taskinen

Kuopio