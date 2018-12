Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Työväenlehden tekeminen on usein kuin päivä juuri nyt tätä kirjoittaessa. Ei valkene, ei sitten millään. Maailma on niin paha, että onko sitä edes luvallista unohtaa? Synkistely on vain luonnollinen reaktio.

Vasemmisto on syntynyt taistelemaan vääryyttä vastaan ja vasemmistolehti heijastaa samaa ajattelua.

Meidän pitäisi yhdessä muistaa, että vasemmisto on perustettu myös tuomaan oikeudenmukaisuutta. Epäkohtien paljastamisen lisäksi sen ytimessä ovat ratkaisut, jotka johtavat valoisampaan tulevaisuuteen.

Tällaiset pohdinnat olivat taustalla, kun mietimme Kansan Uutisten painetun lehden vuoden viimeistä numeroa. Se on jo usean vuoden ajan ilmestynyt sisällöltään tavallisista lehdistä hieman poikkeavana teemallisena vuosilehtenä. Lehdessä olisi puhetta siitä, mistä liian usein on puute; positiivisuudesta ja ratkaisuista – jopa onnellisuudesta.

Näinä synkkinä aikoina moni viittaa viime vuonna kuolleen globaalin terveyden tutkijan Hans Roslingin kirjaan Faktojen maailma.

Meidän on syytä olla onnellisia, sillä juuri nyt eletään parasta aikaa ikinä. Vaikka eri puolilla maailmaa käydään hirvittäviä sotia, nähdään nälkää ja ilmaston lämpeneminen näyttää peruuttamattomalta, ei kaikki muutu koko ajan huonommaksi vaan paremmaksi. Köyhyys on puolitettu, nälänhätä vähenee, rokotuskattavuus paranee.

Roslingiin viittaa myös tässä lehdessä haastateltu onnellisuusprofessorina tunnetuksi tullut Markku Ojanen.

Suomi on maailman vakain, vapain ja turvallisin maa. Näin kertoo Tilastokeskuksen 5. joulukuuta päivittämä listaus asioista, joissa satavuotias Suomi – 0,07 prosenttia maailman väestöstä – on maailman kärjessä. Lista on niin pitkä, että pelkästään sen otsikot täyttäisivät tämän lehden koko aukeaman.

Tasan sata vuotta sitten suomalaisia kuoli nälkään ja tauteihin keskitysleireissä. Sen jälkeen edistys on ollut huimaa. Suomalainen viisaus on ollut ottaa kaikki mukaan. Sisällissodassa hävinneen työväenliikkeen edustajista tuli kuntapäättäjiä jo tammikuussa 1919.

Vasemmisto on luonut tähän maahan oikeutta, vaurautta, tasa-arvoa, turvallisuutta ja ylipäänsä sosiaalista hyvinvointia. Kaikkien puoluejohtajista lennäkin jakajiin, kahvinkeittäjiin ja torien kampanjatelttojen päivystäjiin on lupa onnitella itseään ja toisiaan: mekin teimme sen.

Viime vuosina hyvinvoinnissa on otettu myös taka-askeleita. Taustalla on pitkän taantuman lisäksi ideologista kiihkoa muuttaa tasa-arvoisen Suomen rakenteita sellaisiksi, joita markkinoiden uskotaan vaativan.

Nyt on vielä aikaa levätä, mutta kohta teltat viedään taas torille, kahvit keitetään ja lehdet ja lennäkit painetaan. Sen minkä teimme, voimme tehdä uudestaan.

