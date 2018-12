LEHTIKUVA

Syntyneiden lasten määrä on nyt vain puolet huippuvuosista. Kuulun itse niin sanottuihin suuriin ikäluokkiin. Muistan hyvin tuon ajan, jolloin ammatilliseen koulutukseen pääseminen oli harvojen etuoikeus, ja noista ikäluokista taisi viiden vuosikerran verran muuttaa paremman elämän toivossa Ruotsiin.

Päättäjät ovat huolissaan huoltosuhteesta (työssä käyvien määrän suhteesta muuhun väestöön) peläten sen johtavan eläkeiän nousuun, eläkkeiden pienenemiseen sekä vanhusten ja muiden hoivaa tarvitsevien jäämiseen heitteille. Se voisi olla jopa heidän oma kohtalonsa!

Ratkaisuksi he ovat esittäneet, että puuttuva työvoima korvattaisiin maahanmuuttajilla. Sattumalta heidän vaatimuksensa työperäisestä maahanmuutosta on sama kuin perussuomalaisilla ja Elinkeinoelämän keskusliitolla. Tuo yhden vaihtoehdon politiikka on Suomen tapa. Ja huono sellainen.

”Luonto saavuttaa tasapainon ilman ihmistäkin.

Koulutettujen, alle kolmekymppisten työntekijöiden hankkiminen kehitysmaista ja kehittyvistä maista huonontaa noiden maiden taloudellista tilannetta ja synnyttää niissä lisää pakolaisia, joita edellä mainitut tahot eivät haluaisi Suomeen.

Ehdotuksen tekijät taitavat unohtaa sen, että myös maahanmuuttajat ikääntyvät ja jäävät työuransa päätyttyä viettämään eläkepäiviään Suomeen. Ongelma siirtyy vain seuraaville sukupolville.

Epävarmuus tulevaisuudesta on keskeisimpiä syitä suomalaisten haluttomuuteen hankkia lapsia. Niin nykyisen hallituksen kuin sitä edeltävienkään harjoittama politiikka ei ole rohkaissut nuoria aikuisiamme perheen kasvattamiseen. Pitäisi olla ammatti ja varmuus tulevasta toimeentulosta.

Päätöksentekijöiltä on myös unohtunut, että maailman mitassa väestön kasvu on yksi koko ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaava tekijä. Suomessa on toki tilaa, mutta tuon tilan pitäisi tuottaa myös ravinto sekä muut elämiseen tarvittavat asiat, koska ilmaston lämpenemisen vuoksi tuotantojen pitäisi tapahtua kohtuullisen lähellä niiden tarvitsijoita.

Ajatus, ettei meidän suomalaisten tarvitsisi tehdä mitään väestön kasvun hillitsemiseksi, on typerä ja tuhoisa. Maapallon tulevaisuudesta en ole huolissani. Se säilyy, ja luonto saavuttaa tasapainon ilman ihmistäkin.

Markku J. Kekäläinen

Espoo