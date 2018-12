Marja Seppälä

Kuusaan radio: Parasta on ohjelmien tekeminen

Kuusaan radiossa äänestetään ohjelmaideoista ja suunnitellaan yhdessä haastatteluja.

Marraskuun lopulla Kuusaan Radiossa valmistaudutaan tekemään ohjelmaa, joka käsittelee kasvissyöntiä. Tarkoituksena on haastatella niin tavallisia kansalaisia kuin lääkäriä ja ravintoterapeuttiakin.

Aihetta on pohdittu muutaman viikon ajan ja toimittajat ovat miettineet keitä kokonaisuuteen kannattaisi haastatella. Kysymyksiä on mietitty yhdessä ja muutama koehaastattelu on jo tehty.

Kuusaan Radion toimittajat Matti Backman, Olli Uotila, Marjaana Pousi, Päivi Palomäki, J-P Saalasti ja Hannele Joukainen kertovat, että juttuideoita pohditaan yhdessä.

– Meillä on semmoisia aivoriihiä, joissa yhdessä mietitään. Minulta on tullut aika monta ideaa, mutta on niitä tullut muiltakin, Uotila kertoo.

Ajatuksista keskustellaan ja sitten äänestetään siitä, mikä aihe valitaan.

Pousi sanoo, että ideoita kehitellään ja juttuja suunnitellaan yhdessä tuumin.

– Joskus tarvitaan ohjaajan apua jutun kehittelemiseen, Uotila vielä lisää.

Kuusaan Radion mediaryhmä kokoontuu maanantaisin ja keskiviikkoisin. Toisinaan juttua päästään toteuttamaan ja äänittämään jo samana päivänä, mutta joskus aikaa menee pidempään.

Radio Valosta liikkeelle

Kuusaan Radio aloitti toimintansa Carean tukemana loppuvuodesta 2015 osana Radio Valon toimintaa.

Radio Valon tavoitteena oli tukea kehitysvammaisten hyvinvointia ja heidän omaehtoista tuettua mediatuotantoa ja järjestää muun muassa koulutuksia alaa koskien.

– Ohjaajamme Herkko Huttunen kuuli Radio Valosta ja päätti markkinoida asiaa saaden asiakkaat innostumaan asiasta, ryhmän toinen ohjaaja Arto Porvari kertoo.

Kuusaan Radion pioneereina toimivat ohjaaja Huttusen lisäksi Matti Backman ja Päivi Palomäki, jotka osallistuivat Radio Valon kurssille.

– Ensimmäisessä lähetyksessä puhuttiin kissoista. Siitä, että ne ovat nisäkkäitä ja mitä kaikkea ne kissat ovat, Backman muistelee.

Radio Valo -projekti tuli päätökseen vuoden 2018 aikana, sen vähitellen hiljenevä sivusto toimii edelleen julkaisualustana, vaikka toiminta onkin siirtymässä Lyhty ry:n KiviMediaan. Hiipumisen myötä Kuusaan Radio on etsinyt uusia alustoja ja sillä on nykyisin muun muassa oma YouTube-kanava ja Virikesilta niminen Facebook-sivu.

Mielenkiintoisia haastatteluja

Kuusaan Radio on tehnyt monipuolisesti ohjelmia ja haastatteluja. Se muun muassa osallistui Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -seminaariin, jossa Radio Kuusaan toimittajat haastattelivat läsnä olleita ihmisiä.

– Tavattiin siellä mielenkiintoinen persoona, Kouvolan Lakritsia johtava Timo Nisula, joka kutsui meidän koko porukan lakutehtaalle. Sinne mentiin sitten myöhemmin tekemään juttua. Välillä nämä juttuaiheet tulevat aivan itsestään, Porvari sanoo.

– Itse asiassa minä sain haastatella lakumestaria. Haastattelu oli oikein hyvä ja sellainen, että siitä sai paljon tietoa. Saatiin maistiaisiakin, Päivi Palomäki muistaa.

– Haastateltiin me Dannyakin, Pousi huomauttaa.

Äänittämisestä on vielä pitkä tie siihen, että ohjelma on radiokelpoinen.

Haastattelu tapahtui Korian Kallioniemen tanssilavalla, jossa järjestetään joka vuosi erityisryhmille tanssit. Danny on esiintynyt tapahtumassa kahdesti.

– Se oli oikein mukava ja lämminhenkinen haastattelu, Palomäki kertaa.

Dannyn haastattelu on jäänyt hyvin toimittajille mieleen.

– Meillä oli semmoisia kysymyksiä, että kuinka kauan olet esiintynyt, Uotila muistelee.

– Teillä oli yksi sellainen kysymys, jolla erotuitte hienosti muista haastattelijoista, se oli se, että mistä tulee nimi Danny, Porvari auttaa.

Uotila muistaakin heti vastauksen.

– Se oli se Daniel, joka tarkoittaa jumalan tuomaria.

Samassa tapahtumassa oli ensimmäistä kertaa tehty Kuusaan Radiolle oma piste, jossa soitettiin koostetta eri ohjelmista, ja tuotiin radiota esille.

Osa radion tekijöistä soittaa myös Kuusaan bändissä. Välillä roolit menevät vähän sekaisin, esimerkiksi kesken bändikilpailua yhtyeen jäsenet vaihtoivat osia ja alkoivat haastatella muita osallistujia.

Kivaa ja haastavaa

Radiotyö on koko ryhmän mielestä kivaa, mielenkiintoista ja välillä vähän haastavaakin. Riippuen vähän siitä millainen mielentila sattuu olemaan.

– Joskus on vähän vaikeaa, kun pitää jotain ajatuksia ihan siitä vaan keksiä. Välillä miettii, että onko siinä puheessa mitään järkeä ja sitten on semmoinen tunne, että ei viitsisi mitään ihan älytöntä heittää. Sehän se tarkoitus lähetyksessä on, että jotain pitäisi heittää. Siinä on vähän semmoista alkukankeutta mulla, en tiedä onko jollain muullakin, Olli Uotila pohtii.

Yllättävät kysymykset saattavat olla ryhmäläisille vaikeita ja silloin ohjaajan läsnäolon merkitys korostuu.

Pousi sanoo, että on kivaa olla toimittaja.

– Oli mulla ennen muitakin unelmia, mutta sitten innostuin näistä mediahommista aika paljon. Tykkään tehdä näitä hommia ja editoida. Haastatteluja on ihana tehdä.

– On hienoa, että saa haastatella ketä haluaa ja onhan se tosi hyvä fiilis kuunnella sitten se valmis työ. Parasta tässä on ohjelmien tekeminen, hän jatkaa.

Uotilan mielestä on hienoa, kun pääsee tuomaan mielipiteensä esille.

– On semmoinen pieni toivo, että joku parantaisi tapojaan, kun kuulee tämmöistä faktatietoa, joka liittyy esimerkiksi lihansyöntikysymyksiin. Jokainen tietysti päättää itse mitä tekee, mutta semmoinen toivonkipinä on, että alkaisi toimimaan oikeammin.

Maanantaisin Kahvitauko

Radio Kuusaan vakio-ohjelmiin kuuluu Kahvitauko, jossa toimittajat keskustelevat keskenään päivänpolttavista asioista.

– Siinä on kolme aihetta ja puhutaan ajankohtaisista asioista, Matti Backman kertoo.

Ohjelman aiheet valikoituvat sen mukaisesti, mistä toimittajilla on tietämystä.

– Aiheiden pitää olla sellaisia, että ne eivät ole liian vaikeita, niistä pitää olla myös tietoa, Palomäki sanoo.

Kerran viikossa tuleva Kahvitauko on muita ohjelmia nopeatempoisempi. Ohjelma on myös tekijöilleen mieluisa.

– Kuuntelen sitä aina netin kautta ja kommentoin aiheita. Ne on niin parhaita ohjelmia, Marjaana Pousi kertoo.

Äänittämisestä on vielä pitkä tie siihen, että ohjelma on radiokelpoinen. Ohjelmien editoimisessa ryhmällä on apuna yksi kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö.

Oppia tekemiseen

Radion tekemiseen ryhmäläiset ovat saaneet oppia koulutusten kautta.

– Viime syksynä käytiin Tampereella oppimassa, Backman kertoo.

– Se oli semmoinen kaksipäiväinen koulutus ja saatiin siellä oppia radiotyöskentelyä. Kuultiin ja nähtiin miten tehdään pop-up lähetyksiä. Siellä oli tosi mukavaa ja opittiin paljon, Palomäki jatkaa.

– Ollaan me oltu Helsingissäkin koulutuksessa, se oli todella mielenkiintoista.

Radiotyö tuo vaihtelua ryhmäläisten elämään. Palomäki kertoo lähteneensä ryhmään mukaan, koska halusi jotain päivätoimintaa.

– Ettei tarvi koko aikaa kotona kökkiä.

Ohjaajat sivuosassa



Radion tekeminen vaatii myös ohjaamista, Kuusaan radiossa ohjaajat ovat sivuosassa ja auttavat tarvittaessa.

– Kyllä ohjaajalla täytyy olla sosiaali- ja terveysalan perusosaaminen, täytyy muistaa vaitiolot ja huomioida osallistuvien asiakkaiden erityistarpeet. Samaan aikaan täytyy olla semmoisia taitoja, joita ei välttämättä saa hoitoalan koulutuksessa, kuten pelisilmä ja tietynlainen heittäytyminen, jonkun verran pitää olla luovuutta mukana. Ei tarvitse olla mikään ihmeellinen ruudinkeksijä, kunhan uskaltaa heittäytyä, Porvari sanoo.

Toiminnan keskiössä on se, että se tarjoaa osallistujille kokemuksia ja mahdollisuuden päästä tekemään jotain mielekästä.

– Radiotoiminta tarjoaa osallistujille mahdollisuuden itsensä ilmaisuun, onnistumisen kokemuksia ja asiakas pääsee konkreettisesti kuulemaan oman äänensä. Lisäksi erilaiset kokemukset, ihmisiin tutustumiset ja erilaisissa paikoissa käynnit ovat hienoja juttuja suhteellisen tasapaksun arjen rinnalle.

Kuusankoskella radiotoimintaan osallistuu noin kymmenen hengen mediaryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa ohjelma- ja haastatteluideoita ohjaajien avustuksella. Osallistujilta ei juuri palautetta tule, mutta monet haastateltavat ovat antaneet positiivista palautetta.

– Radiotoiminnassa ihmiset yleensä ottavat heidät haastattelijoina, eikä kuule semmoista, että voi kun kiva, kun kehitysvammaisetkin tekevät jotain.