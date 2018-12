”Jouluna töissä on ihan omanlaisensa, lämmin tunnelma”

Ulla Kupiainen 54-vuotias

Meilahden sairaalan hematologisen kantasolusiirto-osaston sairaanhoitaja

Toiselta ammatiltaan muusikko, soittaa selloa

Asuu Hyvinkäällä

Harrastaa ulkoilua

Miksi olet jouluna töissä, sairaanhoitaja Ulla Kupiainen?

Koska työskentelen sairaalassa, jossa joulusta huolimatta hoidot jatkuvat ja tarvitaan samanlainen miehitys kuin viikonloppuisin. Teen vuorotyötä, joten silloin tällöin joulutyö osuu kohdalle.

Meilahden sairaalassahan ei mikään pysähdy joulunakaan. Päivystys toimii koko ajan, ja jos potilaamme pitää päästä välittömästi vaikka röntgeniin, hän pääsee sinne heti. Kiireettömät hoidot toki siirtyvät arkipäivään.

Nyt osui aatoksi 12 tunnin työvuoro. Meidän perheessä joulutunnelma ei kärsi siitä. Myös mieheni tekee vuorotyötä palolaitoksella, joten olemme tottuneet siihen, ettei meillä muutenkaan ole tavanomaista viikkorytmiä.

Oletko mielelläsi töissä jouluna?

Olen, vaikken varsinaisesti sitä toivo. Jouluna töissä on ihan omanlaisensa, lämmin tunnelma, kun työporukasta on vuosien mittaan muodostunut ikään kuin toinen perhe. Lisäksi hoitohenkilökunta haluaa luoda potilaille niin tunnelmallisen joulun kuin vain voi, koska potilaille joulu sairaalassa voi olla ainutkertainen kokemus, jonka he varmasti muistavat ikuisesti. Saammekin paljon tervehdyksiä entisiltä potilailta juuri joulun aikaan.

Osasto on koristeltu kauniiksi ja potilailla on jouluvaloja. Askartelemme kortteja, ja annamme pieniä lahjoja potilaille. Joulutunnelma on siellä vahvasti läsnä.

Ainutlaatuista on sekin, että osastoltamme sairaalan ylimmästä kerroksesta näkee yli koko Helsingin, kaikki jouluvalot ja sen, kuinka kaupunki pysähtyy joulun viettoon. Tulee tunne, että meillä on siellä ylimmässä kerroksessa urhea joukko viettämässä erilaista joulua. Se on koskettavaa.

Potilaanne ovat jopa viikkoja eristyksessä. Onko teillä heille erityistä jouluohjelmaa?

Hematologisella kantasolusiirto-osastolla joku potilas on tosiaan voinut olla poistumatta huoneestaan kuukaudenkin. Joku on ollut osastolla kaksi kuukautta, joku on ehkä tullut juuri jouluaattona.

Eristyksissä oleminen ei kuitenkaan tarkoita, ettei saisi tavata ihmisiä. Potilaat on suojaeristetty muilla tavoilla, ja jouluna heillä käykin omaisia, mikä on tärkeää. Heillä on rauha käydä, koska potilailla on omat huoneet.

Sairaalan keittiö tarjoaa perinteiset jouluruuat, mutta yhteistä ohjelmaa ei ole samalla tavalla kuin muualla sairaalassa.

Miten muuten vietät joulua?

Kun iltamyöhällä pääsen kotiin, alkaa pienen porukan joulu poikani ja puolison nuorison kanssa kotona. Mutta varsinaisesti pääsen itse laittamaan joulua sitten joulupäivänä.