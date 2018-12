Jarno Mela

Kuluneen eduskuntavuoden tärkeimmät asiat kertoo vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.

Sote-uudistus, tiedustelulait, indeksileikkaukset. Suuria asioita on tänäkin vuonna eduskunnassa riittänyt. Pystyykö tältä vuodelta nostamaan mitään asiaa ylitse muiden, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän johtaja Aino-Kaisa Pekonen?

Sote-uudistus on värittänyt paitsi vuotta myös koko vaalikautta, koska olen sote-valiokunnan jäsen. Se on pyörinyt siellä tavalla tai toisella hallituksen esityksen muodossa koko ajan.

Tämä kausi on ollut varsin poikkeuksellinen minun osaltani, koska sote-valiokunta on istunut pitkiä päiviä, satoja tunteja, myöskin kesätauolla ja iltaisin. Se on tehnyt tästä kaudesta todella erilaisen verrattuna edelliseen kauteen.

”Olemme tehneet ihan hirveästi uusia avauksia.”

Sote on iso asia, jota on välillä yritetty viedä keinolla millä hyvänsä, kunhan se vain saadaan eteenpäin. Se on kuitenkin ollut varsin huonosti valmisteltu, kuten on monta kertaa todettu.

Soten ympärillä riitti koko vuoden ajan kuohuntaa ja pöyristymisiä. Oliko se eduskunnan kuohuttavin asia tänä vuonna?

ILMOITUS

Kyllä se on ollut kuohuttavin. Toki on ollut todella isoja asioita, kuten tiedustelulait.

Sotessa on ollut monia erilaisia käänteitä. Siitä on paljastunut erilaisia yksityiskohtia, jotka ovat aiheuttaneet hämmennystä, kysymysmerkkejä sekä pohdintaa. Siinä on riittänyt paljon kuohuttavaa, kun se on niin moniulotteinen paketti.

Siihen liittyy koko maakuntakuvio ja sitten laaja valinnanvapaus. Siinä on niin monta liikkuvaa osaa, että välillä siitä on viikoittain riittänyt pöyristymistä.

Jos sotea ei saa mainita, minkä parissa olet itse eniten työskennellyt tänä vuonna?

Tämä on hankala kysymys, koska sote-valiokunnassa, joka on minun pääjuttuni, sote on ollut niin iso juttu, että monet asiat ovat jääneet sen varjoon totaalisesti.

Nostaisin tässä kohtaa esiin tuloerojen kasvun, josta on tälläkin viikolla paljon puhuttu, ja hallituksen tekemät leikkaukset pienituloisille. Perusturvaan kohdistuneet leikkaukset indeksijäädytysten muodossa ovat olleet iso asia.

Tuntuu käsittämättömältä, miten hallitus on voinut tehdä tällaisia päätöksiä, kun esimerkiksi asiantuntijalausunnoissa on selvästi sanottu, että nämä tulevat lisäämään tuloeroja ja eriarvoistumista. Siitä huolimatta päätöksiä on tehty.

Ne ovat tuntuneet henkilökohtaisesti hirveän raskailta. Välillä tuntuu, että otan nämä todella henkilökohtaisesti. Miten joku voi tehdä näin?

Koko ajan hallitus toistaa, kuinka nyt on hyvä talouskasvu ja työllisyys sekä talous kasvavat. Siksi tuntuu niin epäoikeudenmukaiselta tämä jako, jota nyt nousukaudella tehdään. Annetaan veronkevennyksiä hyvätuloisille. Selvästi suunta on ollut se, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.

Missä asiassa vasemmistoliitto onnistui parhaiten tänä vuonna?

Me olemme tänä vuonna onnistuneet parhaiten siinä, että olemme tehneet ihan hirveästi uusia avauksia. Vasemmistoliitto sortuu usein siihen, että arvostellaan muiden esityksiä ja ammutaan alas muiden tekemiä juttuja.

Nyt olemme tehneet paljon erilaisia ohjelmia, muun muassa sosiaaturvauudistuspaperi ja ilmasto-ohjelma. Nämä ovat olleet eduskuntaryhmän ja puolueen yhteisiä ponnistuksia.

Olemme tuottaneet materiaalia, mikä on tietysti tärkeätä, kun keväällä mennään vaaleihin. Omia avauksia on tehty tänä vuonna enemmän kuin koskaan. Se on ollut hieno onnistuminen niin puolueelta kuin eduskuntaryhmältä.

Haluan myös sanoa, että meidän eduskuntaryhmä on älyttömän hyvä ryhmä. Paitsi me kansanedustajat, myös meidän työntekijämme, olemme pystyneet tekemään älyttömän hyvää ja asiaperusteista politiikkaa.

Mistä asiasta tiedotusvälineiden olisi pitänyt ehdottomasti kirjoittaa enemmän?

Välillä tuntuu, että media katsoo hyvin yksipuolisesti politiikkaa. Tulen taas sote- ja maakuntauudistukseen. Media on nostanut hyvin sote-uudistukseen liittyviä huolia esiin, mutta ehkä turhan vähälle ovat jääneet maakuntien muut tehtävät, esimerkiksi ympäristö- ja työnvälitykysymykset, jotka liittyvät maakuntauudistukseen.

Niitäkin olisi ollut syytä tarkastella kriittisesti. Nyt on menty, ei ehkä helpon, mutta helpoimman kautta.

On keskitytty näihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Se on isoa ja tärkeä asia, mutta maakunnissa on monta muuta tärkeätä asiaa.

Tuliko hallitukselta yhtään joululahjaksi sopivaa päätöstä vuoden aikana?

Ei minun mielestäni tullut. Toki hallitus on itse nostanut takuueläkkeiden ja pienimpien äitiyspäivärahojen tasokorotuksia. Ne ovat toki hyviä ja koskettavat niitä ihmisiä, jotka tulevat hyötymään näistä etuuksien korotuksista.

Samaan aikaan hallitus unohtaa sen, että he ovat näiden indeksijäädytyksien muodossa leikanneet tällä vaalikaudella 300 miljoonaa. Etuuksien korotusten muodossa on palautettu 30 miljoonaa. Siinä tulee vähän vääristynyt mittasuhde.

Se ei ole hallituksen joululahja, mutta hyvä päätös oli tällä viikolla tehty kahdeksan puolueen yhteinen ilmastopaperi. Se on älyttömän hieno ja upea juttu.

Kun tiedetään, että ensi keväänä on paitsi sote- myös ilmastovaalit, pidän tärkeänä, että korkealla tasolla on yhdessä tehty linjaus. On selvästi yhteisiä asioita, joihin on sitouduttu.

Jouluterveisesi Kansan Uutisten lukijoille?

Tämä on jotenkin hyvin kliseistä, mutta tietysti toivon, että jokainen saisi jouluna vähän hengähtää ja levähtää. Ja viettää aikaa itselleen tärkeiden ihmisten kanssa.

Ehkä oman hengähdyksen lomassa on hyvä miettiä, onko ympärillä ihmisiä, joita olisi hyvä muistaa.