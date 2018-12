LEHTIKUVA

Joulu on nautinnon, levon ja laulujen aikaa. Tipetipetiptapin ohella suomalaisten joulua rytmittää valitettavan usein myös Turmiolan Tommista kertovat säkeet.

Tilastokeskus julkisti katsauksen joulun vietosta lukujen valossa. Tilastokirjaston eri lähteistä kokoama tieto antaa kattavan kuvan suomalaisesta joulusta perinteiden ja kulutuksen näkökulmista.

Katsauksen perusteella suomalaiset herkuttelevat runsaasti, juovat reippaasti alkoholijuomia, mutta kuluttavat maltillisesti kansainvälisesti verrattuna. Jopa 42 prosenttia suomalaisista osallistuu joulun aikana hyväntekeväisyyteen.

Joulun aikana matkaillaan myös paljon. Suomalaiset tekivät viime joulukuussa yhteensä 2,1 miljoonaa kotimaan matkaa. Ulkomaille suuntasi 650 000 matkailijaa. Suomeen suuntautuvia matkoja tehtiin samana ajanjaksona 318 000 kertaa.

3 prosenttia suomalaisista syö jouluateriansa tänä vuonna yksin

Joulun viettomme alkaa jo toukokuussa

Jouluna syödään sikaa. Tilastokeskus kertoo joulukinkun olevan monen kyselytutkimuksen mukaan jouluruokien ykkönen. Kinkkua syödään joka joulu 6−7 miljoonaa kiloa, ja tänä vuonna 73−86 prosenttia suomalaisista aikoo syödä jouluna kinkkua.

Kinkun valinnassa tärkeintä on kotimaisuus; 83 prosenttia haluaa kinkkunsa mieluiten suomalaisena. Kinkkujen parhaaksi kooksi suomalaiset ovat arvioineet 3–5 kiloa.

Kinkun suosiosta huolimatta suomalaiset haluavat vaihtelua joulupöytään. 59 prosenttia jouluruokailijoista kokeilee perinteisten vaihtoehtojen sijaan, tai ohella, uusia ruokalajeja. Kalaruokia joulupöytään aikoo lisätä 16 prosenttia ja kasvisruokia 17 prosenttia suomalaisista.

Jouluruuhkassa ihminen sokkona ryntää

Tilastokeskuksen jouluiset luvut jättävät kuitenkin käsittelemättä joulunviettomme nurjan puolen, ellei sikojen kohtaloa oteta lukuun. Ja sitä, että 3 prosenttia suomalaisista syö jouluateriansa tänä vuonna yksin.

Nautiskelu suomalaisessa joulupöydässä riistäytyy korostuneesti käsistä varsinkin juomien osalta. Viime vuonna MTV kertoi poliisin saamien kotihälytysten määrän lisääntyvän jouluisin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n mukaan Suomessa on satojatuhansia ihmisiä, jotka kokevat vakavia haittoja läheisen alkoholin käytöstä. Yhdistyksen Päihdeneuvonta päivystää numerossa 0800 900 45 myös joulunpyhinä 24h/vrk.

Jouluisin Mielenterveysseuran Kriisipuhelimeen vastaavilla pitää myös kiirettä. Suorituspaineet, yksinäisyys, ihmissuhdeongelmat tai mielenterveyden häiriöt kriisiytyvät helposti jouluisin.

Ilta-Sanomat (21.12.) kirjoittaa maan 27 turvakodin olevan kiireisiä joulunpyhien aikana. Ensi- ja turvakotien liitosta kerrotaan, että jouluaaton ja joulupäivän sinnittelyn jälkeen avun tarpeessa on selvä piikki. Apua perheväkivaltatilanteissa annetaan vuorokauden ympäri myös jouluna.

Kun loppuu aatto ja alkaa yö

Takuu-Säätiön Velkalinja yrittää vastata soittajien hätään joulun jälkeen. Kansainvälisesti maltillisesta kuluttamisesta huolimatta suomalaisten tilanteesta kertoo jotain se, että soittajat saattavat yrittää läpipääsyä puhelinpalveluun jopa viikkojen ajan. Takuu-Säätiö onkin julkaissut nettisivullaan ohjeet maltilliseen kuluttamiseen jouluna.

Joulun aikaan ihmisiä varoitellaan ylensyömisen vaaroista. Lyhyellä googlettamisella selviää, että jouluisin sairaaloissa hoidetaan vatsavaivaisia potilaita hieman tavanomaista enemmän. Helsingin Sanomat uutisoi muutama päivä sitten, että riski saada sydänkohtaus jouluiltana on jopa 37 prosenttia suurempi kuin muina aikoina vuodesta.

Tilastojen valossa joulunaika työllistää myös viikatemiestä. Joulu- ja tammikuu ovat suomalaisten kuolleisuuden kannalta vuoden pääsesonki. Joulun suoraa yhteyttä kuolemiin tilasto ei kuitenkaan osoita, vaan kyse saattaa olla myös vuodenaikaan liittyvästä ilmiöstä. Joulun kylkeen ei siis tarvitse vielä toistaiseksi liimata hengenvaarasta kertovia varoitustekstejä.

Ja lapset laulaa: ”joulun tähti on ehdoton”

Tekijänoikeusjärjestö Gramex on listannut nettisivullaan suomalaisten suosimat joululaulut. Yksityisten radioasemien soitetuin joululaulu on Wham!-yhtyeen Last Christmas. Katri Helenan Joulumaa on toiseksi soitetuin, ja samalla suosituin kotimainen joululaulu. Joululaulujen TOP-20 -listalle mahtuu yhteensä 9 kotimaista teosta.

Toiseksi soitetuin kotimainen joululaulu listalla on Haloo Helsingin kappale Joulun kanssas jaan ja kolmantena Leevi & The Leavings’in Jossain on kai vielä joulu.

Maailman tunnetuimpana joululauluna pidetään Irving Berlinin säveltämää ja sanoittamaa laulua White Christmas (suom. Valkea joulu). Laulu kuultiin julkisesti ensimmäisen kerran Bing Crosbyn esittämänä vuonna 1941. Gramexin listalla Crosbyn esitys on sijalla 14.

Takavuosien kestosuosikki, tämänkin jutun otsikoissa siteerattu, Juice Leskisen Sika, ei enää pariin vuoteen ole Gramexin mukaan mahtunut kahdenkymmenen suosituimman joululaulun joukkoon.