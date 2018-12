Jarno Mela

Vasemmistoliiton Jari Myllykoski kysyi viranomaisverkon kilpailuttamisesta torstain kyselytunnilla.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski varoittaa, että hallitus on toistamassa samaa virhettä kuin sähköverkon myymisessä Carunalle tapahtui. Myllykoski nosti torstain kyselytunnilla esiin, että hallitus suunnittelee viranomaisverkko Virven kilpailuttamista.

– Virve mahdollistaa viranomaisyhteistyön niin päivittäisessä työssä kuin kriisitilanteissa. Kysynkin nyt, miten hallitus aikoo varmistaa, ettei tässä olla luomassa uutta yksityistä rahoitusautomaattia veronmaksajien kustannuksella, Myllykoski kysyi.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner vastasi, ettei Virven kilpailuttamista voi verrata Carunaan. Hänen mukaansa toimintaa ei olla ulkoistamassa tai siirtämässä omistusta.

– Samalla kun tätä sopimusta laaditaan, niin edellytetään myöskin kaupalliselta teleyritykseltä sitä, että se vahvistaa ja laajentaa omaa verkkoaan, jolloin samalla niistä investoinneista hyötyvät myös kansalaiset ja yritykset suuremmalla, maan kattavalla alueella.

Myllykoski huomautti jatkokysymyksessään, että Carunalla on sähkönsiirtomarkkinoista noin 20 prosentin osuus, kun taas viranomaisverkko on valtakunnallinen. Edessä on suuria investointeja, jos halutaan verkon kuuluvan kaikkialla Suomessa.

– Tällöin nousee väistämättä esiin se, annetaanko hallitsematon tilanne hinnoittelulle. Luonnollisesta monopolista ei pidä tehdä rahastusautomaattia, tämän pitäisi olla itsestään selvä, Myllykoski sanoi.

Berner toisti vastauksessaan, että valtio ei ole siirtämässä omistusta. Verkon omistus jää hänen mukaansa valtiolle Suomen Erillisverkkoyhtiön kautta.