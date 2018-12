Lehtikuva/Jussi Nukari

Suomen maajoukkueen ykköshyökkääjä Teemu Pukki pelaa tällä hetkellä elämänsä parasta futista. Osoituksena tästä voidaan todeta, että hän on tehnyt 24 maalia koko vuonna pelaamissaan 50 ottelussa keikkuen tilastovertailussa samassa täysosumatahdissa muun muassa Kylian Mbappén ja Gareth Balen kanssa.

Kyseiset herrasmiehet toki pelaavat eri maissa ja korkeimmalla sarjatasolla, mutta olivat kumpainenkin tehneet viime viikon loppupuolella saman verran maaleja kuin vuoden urheilijaksi Suomessa ehdolla oleva Pukki. Hän on kunnostautunut seurajoukkueessaan Championshipin Norwichissa eritoten viime hetkien voittomaalin tekijänä täräytettyään kolme pistettä omilleen kuukauden sisään kahdesti – niin Millwallia kuin Boltonia vastaan.

Eikä kenellekään futista Suomessa seuraavalle ole tarvetta teroittaa sitä, kenen maaleilla Suomi voitti Kansojen Liigan lohkonsa. Pukin huiman vireen myötä Norwich on hieman yllättäen nousijan paikalla Valioliigaan, vaikka Aapo Halmeen (ja Marcelo Bieltsan) Leeds kiilasi itäenglantilaisten ohitse viime viikonvaihteessa. Joka tapauksessa Championship-kausi on puolivälin krouvissa ja piikkipaikalla olevat seurat ovat vahvoilla myös keväällä. Toki arpa kohtalon on aina arvaamaton, ja talven perunapeltokentillä saattaa tapahtua ihmeellisiä, pisteitä ratkaisevia pomppuja suuntaan tai toiseen.

Teemu Pukki on treenannut fysiikkansa kuntoon oikeastaan ensimmäistä kertaa urallaan.

Ei ole kuitenkaan väärin sanoa, etteikö Pukki olisi parhaassa vireessä oleva skandinaavinen kärkipelaaja juuri nyt. Pukin arvo on noussut myös siirtomarkkinoilla, ja esimerkiksi Turkin suurseuran Galatasarayn ja Valioliigan Southamptonin kerrotaan olleen kovin kiinnostuneen kotkalaisen palveluksista. Pukki on yhdessä seuransa nokkahahmojen kanssa kiistänyt moiset huhut ainakin toistaiseksi.

Kaikista paikoista ei toki Pukkikaan ole saanut palloa verkkoon, ja varmasti hiljaisempiakin kausia seuraa hänelle myös tällä rintamalla. Silti on hyvä panna merkille, että Pukki palasi nopeasti maalintekoarkeensa Ratinassa lokakuussa kokemansa takareisivamman jälkeen. Se on saattanut tietyllä tapaa olla hyväksikin hänelle, koska Championshipin hurjassa 46 ottelun pelitahdissa tarvitsee ymmärrettävästi huilia pysyäkseen terävänä.

ILMOITUS

Pukki saa kiittää hienosta vireestä myös Norwichin muita pelaajia ja manageri Daniel Farkea, mutta myös itseään. Hän on treenannut fysiikkansa kuntoon oikeastaan ensimmäistä kertaa urallaan. Toisaalta hän teki kaksinumeroiset maalimäärät jo kahdella viime kaudella Bröndbyssä, mutta Englannin Championship on kuitenkin luokkaa kovempi sarja Tanskaan verrattuna. Toivottavasti Pukin vire kantaa myös keväällä, ja vaikka aina Valioliigaan saakka. Se olisi ensiarvoisen tärkeä asia myös Huuhkajia ajatellen, koska muuten on hankala luulla Suomen pystyvän ryöstämään EM-karsinnoista pisteitä esimerkiksi Bosnialta tai Kreikalta, Italiasta nyt puhumattakaan.

Vakiorivillä on nippu mielenkiintoisia joulunaluspelejä. Sarjanelosena keikkuva Chelsea kohtaa kotonaan Leicesterin. Isännät voittivat viikonloppuna liigapelissä Brightonin saaden kuitenkin ottelusta jobinpostia tähtipelaaja Eden Hazardin loukkaantumisen myötä. Hänen kolhunsa ei kuitenkaan ole ilmeisesti vakava. Keskikastin vieraat ovat hävinneet viimeisimmät liigapelinsä Crystal Palacea ja Tottenhamia vastaan. Tappiosuora saa nyt jatkoa. Ykkönen.

Kohteessa seitsemän juuri luotsinsa vaihtanut Manchester United pelaa vieraissa Cardiffia vastaan. Punaisten paholaisten uusi vetäjä ei ollut tiedossa kirjoitettaessa tätä kolumnia tiistai-iltana, joskin esimerkiksi Ole Gunnar Solskjärin, Michael Carrickin ja Laurent Blancin nimet pyörivät mukana väliaikaisvalmentajaspekulaatioissa. Otti vastuun ManU-penkin päässä kuka hyvänsä, on hänellä erittäin kova tehtävä edes pitää suojattinsa europaikoissa kiinni tulevalle kaudelle. Ailahtelevaisesti pelanneella Cardiffilla onkin hyvä paikka käyttää hyväkseen vastustajan sekavaa tilannetta, vaikka Paul Pogba ja kumppanit saattavat nyt jopa herätä tekemään tulosta. Ykkönen ja kakkonen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 22.12. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1, 1(X), 1, 1(X), 1(2), 1(2), 2, 1(X), 1, 2, X, 1(X).

VIIKON VÄITE: José Mourinhon potkut Manchester Unitedista eivät tulleet yllätyksenä juuri kenellekään. Itsevarma portugalilainen ei kyennyt uusiutumaan valmentajana, ja ManU-pesti saattoi jäädä hänen joutsenlaulukseen jalkapallon huipputasolla. ”The Special Onesta” on tullut kuolevainen.