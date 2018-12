Lehtikuva/Jussi Nukari

Vain kokoomuksen kontolla ovat kahden vaalikauden koulutusleikkaukset.

Juha Sipilän hallituksen kaudella ammatillisesta opetuksesta on leikattu työvuosia 1 600 opettajan verran. 24. marraskuuta keskustan puoluevaltuustossa Sipilä esitti koulutussopimuksen toteuttamisen tehostamiseksi ammattilaiseen koulutukseen tuhatta uutta opettajaa ja ohjaajaa.

– Nämä opettajat ja ohjaajat jalkautettaisiin kentälle, yrityksiin opettamaan, kouluttamaan, valmentamaan ja auttamaan. Tällä varmistetaan se, että opiskelija todella saa tehdä opintoihinsa liittyviä asioita työpaikalla, eikä jää tuuliajolle, hän sanoi.

Tänään torstaina Sipilällä oli tilaisuus lunastaa lupauksensa, kun eduskunta äänesti lisäresursseista ammatilliseen koulutukseen. Eduskunta kuitenkin päätti äänin 100–86, ettei ammatillisen koulutuksen opettaja- ja resurssipulaa helpoteta.

Kokoomusko yksin ajoi leikkaukset?



Kun asiasta keskiviikkona keskusteltiin, vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki kysyi, miten on käynyt niin, että 1 600 opettajaa on leikattu, jos 1 000 tarvitaan nyt lisää.

– Onko niin, että kokoomus on yksin ajanut hallituksessa nämä leikkaukset, kun pääministeripuoluekin sitä vastustaa?

Budjettikeskustelussa taitettiin jälleen kerran peistä petetystä koulutuslupauksesta.

– Olin itse sillä lavalla, jossa jokainen puolue antoi koulutuslupaukset, Arhinmäki muisteli.

– Siellä keskusteltiin siitä, että viime kaudella tehtiin liian suuret leikkaukset. Siitä olivat kaikki yksimielisiä. Ja sanottiin, että näiden liian suurten leikkausten päälle ei tehdä enää lisäleikkauksia. Annettiin koulutuslupaus. Ilmeisesti sormet olivat ristissä niillä hallituspuolueiden edustajilla, jotka siellä lavalla olivat. Mitä tehtiin? Kaikkien aikojen suurimmat koulutusleikkaukset.

Pääministeripuolueelta jo uusi koulutuslupaus



Li Andersson kertasi, että Suomessa on vain yksi eduskuntapuolue, jolla on kontollaan kaikki edellisen vaalikauden koulutusleikkaukset ja kaikki tämän vaalikauden koulutusleikkaukset, ja se puolue on kokoomus.

– Suomessa on myöskin vain kaksi eduskuntapuoluetta, joiden puheenjohtajat antoivat lupauksen olla leikkaamatta koulutuksesta mutta silti tekivät juuri näin, ja ne puolueet ovat kokoomus ja keskusta.

– Sitten on vain yksi eduskuntapuolue, joka vielä on antanut uuden koulutuslupauksen samaisen puolueen vielä ollessa pääministeripuolueena, ja se on Suomen Keskusta. Joten uskon, että me kaikki huomenna jännityksessä seuraamme, äänestävätkö keskustalaiset ammatillisen koulutuksen resurssien ja tuhannen uuden opettajan puolesta vaiko ei, Andersson ennakoi eilen torstain äänestystä.

Keskustelun aikana Sipilä ei ollut eduskunnassa. Tänään hän ja kaikki muutkin paikalla olleet keskustan edustajat äänestivät tuhatta uutta opettajaa vastaan.