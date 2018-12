Lehtikuva/Martti Kainulainen

3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle jää 28 euroa enemmän käteen.

Palkansaajien ostovoima kasvaa ensi vuonna enemmän kuin koskaan 2010-luvulla, kertoo toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n laskelma. Ostovoiman lisäys ei kuitenkaan yllä samalle tasolle kuin 2000-luvun alun vuosina.

Laskelman mukaan keskipalkkainen noin 3 000 euroa kuukaudessa ansaitseva sttk:lainen saa palkkojen nousun myötä 58 euroa kuukaudessa enemmän rahaa käyttöönsä ensi vuonna. Tämä tarkoittaa noin 2,7 prosentin lisäystä nettoansioihin.

Hintojen odotetaan nousevan ensi vuonna 1,4 prosenttia. Tällöin keskituloisen työssäkäyvän reaalinen ostovoima lisääntyy 1,3 prosenttia, mikä tarkoittaa 28 euron lisäystä reaaliseen ostovoimaan kuukaudessa.

Palkansaajien tuloverotus säilyy ennallaan ensi vuonna.

STTK:laisessa esimerkkiperheessä on kaksi palkansaajaa, joiden ansiotulot ovat 2 800 ja 3 800 euroa kuukaudessa. Lapsilisiin ei tule ensi vuodelle korotuksia, koska osana hallituksen tekemiä julkisen talouden säästöjä lapsilisien indeksikorotukset on jäädytetty. Lapsilisä yhdestä lapsesta on 94,88 euroa ja toisesta lapsesta 104,84 euroa kuukaudessa.

Perheen nettoansiot lisääntyvät 125 euroa kuukaudessa. Reaalisen ostovoiman kasvu on siitä inflaation takia noin puolet, 60 euroa kuukaudessa.

3 000 euron kuukausipalkasta palkansaajalle jää käteen noin 72 prosenttia. Kunnallisveroon menee 16 prosenttia ja työeläkemaksuun 6,7 prosenttia. Tuloveron osuus, jonka kireydestä usein tehdään kansainvälisiä vertailuja, on vajaa prosentti.