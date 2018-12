UP/Mika Peltonen

Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Pyöräliitto tukee Suomen tavoitetta nollata liikennepäästöt vuoteen 2045 mennessä.

Toteutuuko tavoite, pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen

– Tavoite on haastava toteuttaa, mutta… Onnistuminen vaatii toimenpiteitä nyt, jotta saamme liikenteen päästöt vähennysuralle.

Mitä nyt pitäisi tehdä?

– Yksi tärkeimmistä asioista on vähentää liikennesuoritteita. Autoliikennettä on vähennettävä etenkin kaupunkiseuduilla.

– Tämä vaatii yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamista.

ILMOITUS

– Kävelyyn ja pyöräilyyn on viime aikoina investoitu turhan maltillisesti. Valtion pitäisi tukea kuntia kevyen liikenteen lisäämiseksi. Me olemme esittäneet 30 miljoonaa euroa vuodessa.

Suomalaiset kuitenkin autoilevat. Onko hiiletön liikenne mahdollinen?

– On. Liikenteeseen tarvitaan sähköautoja sekä biokaasua ja biodieseliä. Biodieseliä ei kuitenkaan millään riitä kaikille nykyisille autoille. Meidän on pystyttävä muutamaan autoja kulkemaan sähköllä ja vähentää yksityisautojen liikennesuoritteita.

– Ei tämä tarkoita, että liikkumisen tarve vähenee. Voimme liikkua jatkossa yhtä paljon kuin nykyisinkin.

Miten liikennesuoritteita voidaan vähentää?

– Muuttamalla liikkumisen tapoja. Nykyisin suomalaiset tekevät puolet yli kolmen kilometrin matkoista autoilla. Matkat voisi hoitaa polkupyörällä kymmeneen kilometriin asti. Kaupunkiseudulla polkupyörä voi olla jopa nopein tapa liikkua.

– Nykyisissä liikkumistottumuksissamme on kehittämisen varaa. Olemme tottuneet autoliikenteeseen 1960-luvulta alkaen ja siihen infraan on pistetty rahaa. Siksi autolla on helppo liikkua Suomessa. Tämän konseptin pitää muuttua, jos haluamme kehittää ihmisten liikkumistottumuksia vähäpäästöisempään suuntaan.