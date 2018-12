Lehtikuva/Roni Rekomaa

Jos valtio voi käyttää yli kymmenen miljardia aseisiin, voi se käyttää rahaa myös välttämättömiin ilmastotoimiin.

Helsingin yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo onnistui yhdellä Twitter-viestillä saamaan Suomen turvallisuuspoliittisen eli turpo-kentän sekaisin. Uusitalo pohti Twitter-viestissään edessä olevaa hävittäjähankintaa ja sotilaiden määrittelemää 64:n koneen tarvetta.

Entäs jos ostettais vain 47? Säästyisi muihin tarpeisiin muutama miljardi. Tämä ei ollut vitsi. Hävittäjähankinta on sen verran iso menoerä että tarvittava määrä kaipaisi julkisiakin perusteluja. https://t.co/HN3oqdTNZM — Roope Uusitalo (@roope_uusitalo) 16. joulukuuta 2018

Hepulihan Uusitalon viestistä seurasi. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) päätti viedä keskustelun heti älyttömälle tasolle.

– Professori (Roope) Uusitalo tekee itsestään pellen, kun ottaa kantaa asioihin, joita hän ei ymmärrä. En minäkään ota kantaa taloustieteen teoreemiin, kun ei ole kompetenssia, Niinistö sanoi Verkkouutisille.

Huomattavasti asiallisemmin Uusitalolle vastasi puolustusministeriössä uutta hävittäjähanketta vetävä evp-kenraalimajuri Lauri Puranen. Purasen viesti kuului, että 64 Hornet-hävittäjää pitää korvata täsmälleen samalla määrällä, kuten puolustusselonteossakin on linjattu.

Lopuksi vielä Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittajalle Timo Haapalalle ”kerrottiin”, että hävittäjien määrästä ei sovi tinkiä. Loppuun Haapala vielä hieman maalaili vanhoja kunnon talvisotavertauksia.

Viesti on selvä – puolustusvoimien on saatava vähintään 64 hävittäjää.

Yli kymmenen miljardia aseisiin

Reaktio Uusitalon kirjoitukseen kertoo paljon tilanteesta. Vähintään 7–10 miljardin hävittäjähankintoja ei sovi arvostella, eikä edes sitä, että kolmen miljardin hintahaitari on melkoinen. Vasemmistoliiton lisäksi muut puolueet eivät tästä kamalasti ole ääntä pitäneet.

Itämeren jännittynyt tilanne, turvallisuusympäristön dramaattinen muutos! Tutut uhkasanat ovat jälleen käytössä, kun valtion väkivaltamonopoli vaatii lisää resursseja.

Toki niin kauan kuin kansallisvaltiot ovat olemassa, jonkinlainen väkivaltakoneisto jokaisella valtiolla kaiketi tulee olla. Mutta kai siitä sentään poliitikoiden pitäisi saada keskustella, minkälaisia pyssyjä ja kuinka paljon sotilaille hankitaan.

Tämän hävittäjähankinnan jälkeen on yhdenkään poliitikon mahdoton sanoa, että välttämättömiin ilmastotoimiin ei ole varaa. On hämmentävää, että moni poliitikko puhuu hävittäjistä välttämättöminä, mutta ilmastopolitiikassa esiin nousee nopeasti raha.

Jos meillä on varaa laittaa kymmenen miljardia ihmisten tappamiseen suunniteltuihin laitteisiin, on meillä myös varaa laittaa miljardeja toimiin, joilla pyritään estämään maapallolle kohtalokas lämpeneminen.

Tällä hetkellä maailma on matkalla kohti neljän asteen lämpenemistä. Sen tien päässä on maailma, jonne ”ei todellakaan kannata mennä”, kuten Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski sanoi Kansan Uutisille

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen puoleentoista asteeseen on edelleen mahdollista, mutta toimilla on todella kova kiire. Teknologia on olemassa, enää puuttuu poliittinen tahto – ja iso summa rahaa. Tämänkin vuoksi seuraavista vaaleista on tultava myös ilmastovaalit.