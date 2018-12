Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Hallitus kehuu 100 000 takuueläkettä saavan tilannetta, leikkaa 570 000 kansaneläkeläiseltä.

Hallitus tekee pienen myönnytyksen eduskunnassa koko viikon jatkuvassa budjetin loppukäsittelyssä: sotaveteraanien rintamalisän indeksijäädytys perutaan. Kyseessä on valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan Timo Kallin (kesk.) mukaan 64 senttiä kuukaudessa, mutta symbolisesti leikkaus nousi niin suureksi asiaksi, että valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) lupasi sen hoitamista tavalla tai toisella.

Rintamalisää uhkasi leikkaus, koska hallitus jäädyttää kansaneläkeindeksin myös ensi vuonna. Kaikkia muita perusturvaetuuksia siis leikataan.

Budjetin loppukäsittelyn ensimmäistä päivää sävyttikin kiistely leikkausten jatkamisesta, vaikka taloudessa on tapahtunut käänne ja velkaa jopa hieman lyhennetään tänä vuonna. Hallitus ja hallituspuolueet kuitenkin nojautuvat valtiovarainministeriön maanantaina julkistamaan taloudelliseen katsaukseen. Kasvu hidastuu ensi vuonna ja alhainen syntyvyys pahentaa kestävyysvajetta tulevina vuosikymmeninä.

”Satoi tai paistoi, pienituloisilta leikataan”



Li Andersson (vas.) kysyi, mitä se tarkoittaa, että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä.

– Se tarkoittaa sitä, että silloin kun taloudessa menee hyvin, niin sen pitäisi näkyä myöskin kaikista pienituloisimpien suomalaisten arjessa. Mikä on tämän hallituksen linja? Se on, että satoi tai paistoi, kaikista pienituloisimmilta leikataan. Eikä siihen riitä vastaukseksi se, että parannetaan työllisyyttä. Mitä te sanotte esimerkiksi kaikille niille pienituloisille eläkeläisille, joiden taloudellista asemaa kansaneläkkeiden indeksijäädytykset ovat heikentäneet koko tämän vaalikauden ajan?

Andersson muistutti, että hallitus on tällä vaalikaudella käyttänyt 1,5 miljardia euroa liikkumavaraa hyvätuloisia suosiviin veronkevennyksiin.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) syytti opposition haukkuvan hallitusta samanlaisista leikkauksista, joita se itse teki viime vaalikaudella.

Li Andersson korjasi, että viime vaalikaudella ei tehty samanlaisia leikkauksia sosiaaliturvaan kuin nyt, vaan edellinen hallitus teki historiallisen suuren korotuksen perusturvaan, johon käytettiin satoja miljoonia euroja.

– Siinä kohtaa kun edellinen hallitus oli puolittamassa — ei jäädyttämässä kokonaan vaan puolittamassa — indeksit, niin vasemmistoliitto päätti lähteä hallituksesta sen takia, että me emme ole valmiita hyväksymään senkaltaista politiikkaa kuin mitä tämä hallitus on tehnyt pienituloisten ja sosiaaliturvan osalta.

Pieni korotus vähemmistölle eläkeläisistä



Anderssonin mukaan indeksijäädytykset yhteen laskettuna tämän vaalikauden aikana ovat olleet 300 miljoonan leikkaus kaikista pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloon. Hallituspuolueet mainostavat samaan aikaan 30 miljoonan euron panostusta takuueläkkeen ja vanhempainpäivärahojen korotuksiin.

– Takuueläkkeen saajia Suomessa on vähän päälle 100 000. Ja montako kansaneläkkeen saajaa on Suomessa? Yli 570 000 henkilöä. Tämä on juuri se ongelma, kun hallitus täällä ylpeilee pienillä panostuksilla, sinänsä tärkeillä, joihin käytetään pieniä summia verrattuna niihin satoihin miljooniin, mitä te olette leikanneet toisaalta sosiaaliturvasta ja kaikista pienituloisimmilta. Tämä tasapaino ei muutu. Mustaa ei saa valkoiseksi, vaikka kuinka keskustalaiset yrittäisivät.

Aino-Kaisa Pekonen (vas.) säesti, että leipäjonot kasvavat, ja ihmiset kääntyvät hädissään hyväntekeväisyysjärjestöjen puoleen.

– Mutta samaan aikaan te leikkaatte kaikista heikoimmassa asemassa olevien perusturvasta. Ja nyt vielä täällä salissa hallituspuolueiden edustajat väheksyvät näitä perusturvan leikkauksia. Minä todella toivon, että täällä ei näitä indeksijäädytyksiä ja perusturvan leikkauksia enää yhtään kertaa väheksytä. Ne ovat monille ihmisille todellisia leikkauksia ja kovia leikkauksia.