Lehtikuva/Martti Kainulainen

”Selkeä signaali ulkomaisille toimijoille, ettei Suomeen voi tulla tekemään töitä työehtosopimuksista välittämättä.”

Puolalaisen Elektrobudowa SA -yrityksen on maksettava Suomeen Olkiluotoon lähetetyille sähköasentajilleen palkka- ja muut saatavat korkoineen sekä pitkän oikeudenkäyntiprosessin kulut. Korvaussumma on kahdeksan miljoonaa euroa, päätti Satakunnan käräjäoikeus maanantaina. Asiasta kertoo Sähköliitto.

EU-tuomioistuin antoi vuonna 2015 saman ennakkoratkaisun asiassa, jonka käräjäoikeus nyt vahvisti. Ratkaisu tarkoittaa, että EU-maassa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille suomalaisen yleissitovan työehtosopimuksen mukaiset palkka, lomarahat, päivärahat, matka-ajan palkat ja muut edut.

Kyseessä on ratkaisu vuosikausia kestäneeseen riitaan. Sähköliitto haastoi Olkiluoto 3:a rakentavan Elektrobudowa SA:n vuonna 2011 oikeuteen sähköasentajien palkka- ja muiden saatavien vuoksi. Lisäksi yritys oli irtisanonut 31 asentajaa, joista valtaosa oli Sähköliiton jäseniä. Potkut saaneissa oli niitä työntekijöitä, joita Sähköliitto edusti käräjäoikeuteen jätetyssä haasteessa. Siinä perättiin kolmen miljoonan euron palkkasaatavia.

Kahdeksan miljoonan korvaussumman lisäksi yritys tuomittiin maksamaan Sähköliitolle useiden satojen tuhansien eurojen oikeudenkäyntikulut.

Sähköliitossa ollaan tyytyväisiä ratkaisuun. Puheenjohtaja Sauli Väntti kommentoi liiton verkkosivuilla, että päätös on selkeä signaali ulkomaisille toimijoille, ettei Suomeen voi tulla tekemään töitä työehtosopimuksista välittämättä.

– Tällä on valtava merkitys suomalaiselle palkansaajaliikkeelle ja kotimaisille työehtosopimuksia noudattaville yrityksille.

– Samalla päätös viestii, ettei työn tilaaja voi vältellä omaa vastuutaan menemällä urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden selän taakse. Tilaajan tulee kunnioittaa suomalaisia työehtoja, jatkaa Sähköliiton varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen.

Elektrobudowa AS on toiminut Olkiluoto 3:n työmaalla aliurakoitsijana. Kolmosreaktorin on tilannut Teollisuuden Voima, joka puolestaan on palkannut pääurakoitsijaksi ranskalaiskonserni Arevan.

Oikeudenkäynti on ollut Sähköliiton historian toistaiseksi pisin ja saataviltaan mittavin. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä Elektrobudowalla on mahdollisuus valittaa käräjäoikeuden päätöksestä.