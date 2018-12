Joonas Lehtola 24-vuotias Helsingin Vasemmistonuorten puheenjohtaja, muusikko ja koulunkäyntiavustaja.

Helsingin Vasemmistonuorten puheenjohtaja Joonas Lehtola, järjestönne oli itsenäisyyspäivänä kolmatta kertaa mukana järjestämässä Helsinki ilman natseja -mielenosoitusta. Miksi?

– Hovioikeus on kieltänyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toiminnan. Silti poliisi on katsonut, että se saa kokoontua. Vastustamme sitä, että PVL:lle annetaan poliisin toimesta erioikeuksia vaikka lakiasiantuntijoidenkin mielestä toiminnan voi lakkauttaa korkeimman oikeuden päätöstä odotellessa.

– Me koetaan, että tällaiselle toiminnalle on annettava selkeä merkki, ettei natsiaate sovi suomalaiseen yhteiskuntaan eikä mihinkään yhteiskuntaan. Siksi olemme mukana.

Tänä vuonna nähtiin jonkinlainen kaapista tulo, kun PVL:n marssilla kuljettiin avoimesti hakaristilippujen kanssa. Arveletko sen muuttavan jotain?

– Uskon, että se saattaa hieman muuttaa ns. tolkun ihmisen suhtautumista, jollei aiemmin ole ihan tiennyt mistä on kyse. Valtaapitävien ja poliisien asenteeseen voidaan vaikuttaa vain, mikäli kansalaisten painostus on riittävän suurta.

– Poliiseissa on kuitenkin paljon perussuomalaisten kannattajia ja poliisien Facebook-ryhmän paljastuneet rasistiset keskustelut osoittavat, että paineen on tultava kansalaisilta.

– Vuodesta 2008, jolloin PVL tuli Suomeen, se on radikalisoitunut ja viime aikoina jäsenmäärä on kasvanut. Jotenkin se heidän provosointinsa toimii.

”Natsien tarroja voi raaputtaa pois.”

Mistä luulet sen johtuvan?

– Hallituksen politiikka on ollut kurjistavaa ja syventänyt kansalaisten kahtiajakoa. Syy on helpointa kaataa toisen, varsinkin tuntemattoman, kuten maahanmuuttajan niskaan. Viha jotain ihmisryhmää kohtaan ei kuitenkaan poista itse ongelmaa.

– Tietyllä tavalla se myös palvelee valtaapitäviä, kun köyhät taistelevat toisia köyhiä vastaan.

Kaikille ihmisille mielenosoituksiin osallistuminen ei ole luontevaa ja toisaalta voi tuntua liian vähältä, että kerran vuodessa vastustaa natseja. Miten muuten voisi toimia?

– Isoissa kaupungeissa natseilla on vuosia ollut aktiivista tilanottoa esimerkiksi tarroilla. Niitä voi raaputtaa pois. Hyvä väline on autojen ikkunoiden raaputukseen tarkoitettu jääraappa. Kynsin ei kannata yrittää, sillä joskus tarrojen alle on piilotettu partateriä.

– Natsismin polttoainetta on vihapuhe. Siksi mitä tahansa vähemmistöä sortavaan puheeseen kannattaa aina puuttua.

– Jos tuttavapiirissä joku esittää tämän suuntaisia puheenvuoroja, kannattaa kysyä miksi. Keskustelun avulla toinen voidaan saada näkemään syy sille, miksi hän tuntee aggressiota ihmisiä kohtaan, joiden tarinaa ei tunne.

– Omaa rooliaan osana rakenteita ja omia ennakkoluulojaan kannattaa myös miettiä.