Jarno Mela

Pelkoa ja optimismia Katowicessa – Hanna Sarkkinen kertoo, miksi ilmaston lämpenemisen rajoittaminen puoleentoista asteeseen on välttämätöntä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen on seurannut tämän viikon ilmastoneuvotteluita Puolan Katowicessa.

Maailman ilmastoneuvotteluiden pitopaikaksi on valittu vähintäänkin mielenkiintoinen paikka. Katowice sijaitsee Puolan hiiliteollisuuden vahvalla alueella. Kaiken lisäksi puolalaiset hiilifirmat toimivat tapahtuman sponsoreina.

– Ulkona on todella huono ilma, ja Puola on EU:n ilmastojarru. On todella ristiriitaista, että tärkeä kokous tapahtuu täällä. Ehkä voi ajatella positiivisesti, että tämä vauhdittaa Puolaa omissa ilmastotoimissaan, vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen kommentoi Kansan Uutisille puhelimitse.

Katowicessa on Sarkkisen mukaan joka paikassa korostunut hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti. Siinä linjattiin, että ilmaston lämpeneminen on mahdollista – ja se pitää – rajoittaa puoleentoista asteeseen. Tämä vaatisi hyvin voimakkaita ja nopeita päästövähennyksiä. Tällä hetkellä maailma on matkalla kohti neljän asteen lämpenemistä, kuten Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski sanoi Kansan Uutisille .

– On vähän epätoivonkin tunne siitä, että tiedemiehet kertovat meille, että on kiire toimia. Mutta toimet ja päätökset ovat todella hitaita, Sarkkinen sanoo.

Lämpenemisen rajoittamisen puoleentoista asteeseen on senkin vuoksi tärkeää, että rajan ylittäminen voisi johtaa tielle, jolta ei enää ole paluuta.

– Jäätiköt sulavat ja ikirouta alkaa sulaa, ja maapallon säämekanismit muuttuvat. Kun nämä lähtevät käyntiin, niin ei ole enää välttämättä paluuta. Tieteilijöiden viesti on hyvin vakava.

Nuorten turhautuminen näkyy

Katowicessa on ollut paikalla paljon nuoria. Heidän turhautumisensa on Sarkkisen mukaan käynyt hyvin ilmi. Sarkkinen kertoo olleensa mukana nuorten vetämässä keskustelussa

– Yksi nuori sanoi, että näitä neuvotteluja on käyty pitempään kuin hän on ollut olemassa. Silti riittäviä päätöksiä ja lupauksia ei ole saatu aikaiseksi. Kyse on hänen tulevaisuudestaan.

Viikon aikana Sarkkinen on tavannut kansanedustajia useasta eri Euroopan maasta. Heidän kanssaan on hänen mukaansa ollut ymmärrys, että ilmastotavoitteita täytyy nostaa.

– Varmaankin täällä kokouksessa olevat parlamentaarikot ovat keskimäärin enemmän tekemisissä ilmastoasioiden kanssa, hän huomauttaa.

Ranskalaisten parlamentaarikoiden kanssa esiin on noussut Ranskan keltaliivien mielenosoitukset.

– Ainakin ranskalaiset täällä sanoivat, että ne eivät estä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Kuitenkin heidän pitää nyt reflektoida politiikan kokonaisuutta ja ottaa huomioon ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus.

Kehittyvien maiden kansanedustajat puolestaan ovat puhuneet Sarkkisen kanssa ilmastorahoituksesta. Varakkaiden teollisuusmaiden on tuettava kehittyviä maita ilmastopolitiikassa, jotta ne pystyisivät hyppäämään suoraan puhtaisiin energialähteisiin ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Aiemmin tehdyt ja syödyt lupaukset ovat aiheuttaneet luottamuspulaa.

– Ilmastorahoituslupauksia on vuosien saatossa annettu, mutta niitä ei ole täytetty. Se on hyvin olennaista kehittyville maille. Kehittyvien maiden pitäisi hypätä fossiilipolun yli suoraan puhtaisiin energialähteisiin. Se on mahdollista, mutta vaatii investointeja, ja heillä ei investointivaroja ole.

Yksityinen sektori apuun

Mutta on Katowicessa noussut myös toivoa. Lämpenemisen rajoittaminen puoleentoista asteeseen ei ole mahdotonta. Itse asiassa kaikki ratkaisut ovat jo olemassa, Sarkkinen sanoo.

– Optimismia syö se, kun näkee, kuinka nämä kansalliset sitoumukset eivät riitä läheskään. Ne eivät riitä edes kahteen asteeseen. Kansallisia päästövähennystavoitteita pitäisi kasvattaa ja ryhtyä toteuttamaan niitä. Siihen tuntuu olevan eri puolilla maailmaa haluttomuutta ja vastarintaa. Se syö optimismia.

Optimismia lisää vasemmistolaiselle yllättävä asia.

– Jos saadaan yksityinen raha ja sijoittajat ohjaamaan rahavirrat puhtaisiin teknologioihin ja kestävään talouteen, se voi tehdä muutoksen nopeastikin, vaikka valtiot hidastelisivat. Toivoa on.