Jarno Mela

Niin sanotut joululahjarahat antavat täysin väärän kuvan valtion tulo- ja menoarviosta sekä eduskunnan budjettivallasta, suomii Kari Uotila.

Joulun lähestymistä ei huomaa vasemmistoliiton kansanedustajasta Kari Uotilasta, toisin kuin monesta hallituspuolueen kansanedustajasta. Toimittajien sähköpostilaatikoihin on viimeisten päivien aikana tullut lukuisia tiedotteita, joissa hallituspuolueen kansanedustaja on riemuinnut oman vaalipiirinsä saamasta rahoituksesta.

Näissä on kyse niin sanotuista joululahjarahoista, joista valtiovarainministeriö on antanut kansanedustajien päättää. Kyse on pienistä summista ensi vuoden budjetissa. Tänä vuonna niitä heltisi kaikkiaan noin 60 miljoonaa euroa, mikä on promillen luokkaa koko budjetista.

– Suhtaudun näihin hyvin kriittisesti. Varsinkin nyt, kun vaalivuosi on tulossa, niin tällä kierroksella tämä oli kyllä varsin härskiä ja varsin näkyvää hallituspuolueiden ja jopa yksittäisen kansanedustajien pussiin pelaamista, Uotila sanoo.

18 vuotta valtiovarainvaliokunnassa istunutta Uotilaa sapettaa myös se, että hyvin pienet asiat saavat huomattavan paljon julkisuutta maakunnissa.

– Yleensäkin nämä promillen luokkaa olevat luvut saavat paljon huomiota maakuntalehdissä. Se antaa täysin väärän kuvan valtion tulo- ja menoarviosta sekä eduskunnan budjettivallasta ja jopa halventaa sitä.

Puolet silkkaa siltarumpurahoitusta

Uotila korostaa, että puolet valiokunnan joulun alla jakamasta 60 miljoonasta menee hänen mielestään hyvin kohteisiin. Tällaisia ovat muun muassa rauhan- tai naisjärjestöjen saamat avustukset. Saipa myös juutalainen seurakunta rahaa synagogan turvajärjestelyin. Mutta toiset 30 miljoonaa käytettiin Uotilan mukaan hallituspuolueiden, erityisesti yhden, vaalityöhön.

– Puolet oli kyllä tällä kierroksella aika näkyvästi pelkkää siltarumpurahoitusta, jolla yksittäiset hallituspuolueiden kansanedustajat, erityisesti keskustan, saivat läpi tienpätkiä ja pieniä vesistön kunnostuksia.

Sinänsä teiden kunnostaminen ei ole turhaa, ja Uotila muistuttaa Suomen tiestön korjausvelan on arvioitu olevan 2,5 miljardia euroa. Mutta yksittäiset kohteet on valittu Uotilan mukaan hämmentävällä tavalla. Kaiken lisäksi juuri työnsä päättänyt parlamentaarinen liikenneverkkoryhmä vaati yksimielisesti vähintään 300 miljoonaa euroa vuodessa tiestön kunnostukseen.

– Hallituspuolueiden vastaavat ovat valtiovarainvaliokunnassa etsineet kissojen ja koirien kanssa, löytyisikö eri alueilta sopivasti heidän kansanedustajiensa uudelleenvalintapyrkimyksiä tukevia hankkeita.

Suuri linja jää piiloon

Eduskunta alkaa lopettaa ensi viikolla ensi vuoden budjetin käsittelyn. Uotila harmittelee, että loppumetreillä huomio kiinnittyy joululahjarahojen vuoksi aivan vääriin asioihin.

– Valtion budjetti on 55 miljardia. Maakunnissa palstat täyttää näiden yksittäisten hankkeiden läpisaaminen ja niiden analysointi. Vähemmälle huomiolle jää, mikä on budjetin suuri linja tai eriarvoistava merkitys. Siitä puhutaan paljon vähemmän.

Uotila jättää eduskunnan tämän vaalikauden jälkeen. Hän haluaa muistuttaa vielä eduskunnan tärkeimmistä tehtävistä.

– Eduskunnan tärkein tehtävä on lakien säätäminen ja valtion tuloista ja menoista päättäminen. Näiden molempien arvovallasta kannattaa pitää kiinni.

– Perinteinen joulurahojen jakaminen ei ole paras tapa käyttää eduskunnan budjettivaltaa, vaan sitä pitäisi toteuttaa myös tarvittaessa tulopuolta vahvistavilla veromuutoksilla tarvittavien lisäysten rahoittamiseen, Uotila ehdottaa.