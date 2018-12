Lehtikuva/Vesa Moilanen

Peruspäivärahasta viety tällä vaalikaudella 24, kansaneläkkeestä 22 ja asumistuesta 23 euroa.

Vasemmistoliitto nosti eduskunnan kyselytunnilla esiin aiemmin tällä viikolla päätetyt uudet perusturvan leikkaukset. Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen myös ensi vuonna pudottaa 5 000 uutta eläkeläistä köyhyysrajan alapuolelle aiempien 26 000:n lisäksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi joulumielen olevan kaukana, kun lukee surullisia uutisia leipäjonojen kasvusta ja pienituloisten eläkeläisten köyhyydestä.

– Minkälaisen joululahjan tämä hallitus on antanut suomalaisille pienituloisille? Eilen te päätitte jälleen leikata suomalaisten perusturvaa ja jättää indeksikorotukset tekemättä perusturvaetuuksiin. Hallituskauden aikana te olette leikanneet peruspäivärahaa 24 euroa, kansaneläkettä 22 euroa ja asumistukea 23 euron edestä. Opintorahasta veitte melkein satasen. Myös vammaisetuuksia, rintamalisiä ja lapsiperheiden tukia on supistettu.

Hallituksen joululahja pienituloisille suomalaisille on indeksijäädytykset, jotka leikkaavat perusturvaa.

”Kipeitä päätöksiä”



Andersson kysyi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalta, miten tämä perustelee leikkausten jatkamista toimeentulon rajalla painiville suomalaisille pienituloisille ja eläkeläisille.

Mattila vastasi indeksijäädytyksen kuuluvan niihin ”kipeisiin päätöksiin”, jotka on tehty hallitusohjelmaneuvotteluissa ja kehyspäätöksen mukaisesti julkisen talouden tasapainottamisen vuoksi.

– Samalla haluan nostaa esiin myös sen, että jokaisessa budjettiriihessä on pystytty tekemään niin sanottuja täsmätoimia pienituloisten eteen. On myös pystytty korottamaan pienimpiä takuueläkkeitä ja pienimpiä päivärahoja, Yle-vero on poistunut pienituloisilta, ynnä esimerkiksi lääkekaton lasku.

– Mitä jouluun taas tulee, ajattelen, että kaikilla meillä on nyt hyvä tilaisuus toivottaa hyvän joulun odotusta ja joulumieltä ja samalla muistaa läheisiämme.

Aktiivimalli leikkasi 158 000:lta



Andersson huomautti taloustilanteen parantuneen huomattavasti sen jälkeen, kun hallitusohjelmaa kirjoitettiin. Hallitus kuitenkin leikkaa edelleen pienituloisilta eikä ole ollut valmis korjaamaan linjaansa tältä osin.

Toisena ajankohtaisena esimerkkinä hallituksen epäonnistumisesta Andersson nosti esiin työttömyysturvan aktiivimallin, josta Iltalehti kertoi uusia lukuja torstaina. Vain 13 prosenttia Kelan työttömyysetuuksia saaneista, jotka eivät täyttäneet aktiivisuusedellytystä huhti-kesäkuun tarkastelujaksolla, täyttivät aktiivimallin ehdot seuraavalla eli heinä-syyskuun tarkastelujaksolla.

Aktiivimallin takia työttömyysetuutta alennettiin heinä-syyskuussa 4,65 prosentilla 158 000 työttömältä. Työttömyysetuutta on alennettu työttömistä 39 prosentilta.

Työttömille tuplaleikkaus



Andersson sanoi aktiivimallin leikanneen erityisesti iäkkäiden työttömien perusturvaa.

– Alennettua etuutta saavien määrä on noussut, eikä se ole onnistunut sen tehtävässä. Se ei ole myöskään aktivoinut erityisesti pitkäaikaistyöttömien tai alentuneen työkyvyn omaavien työttömien tilannetta.

Anderssonin mukaan yhteisvaikutus työttömille on suuri, kun indeksijäädytyksillä ensin leikataan työttömyysturvasta ja lisäksi tulee vielä aktiivimalli, jolla työttömyysetuutta leikataan lähes 5 prosenttia.

Hän osoitti kysymyksensä työministeri Jari Lindströmille:

– Ministeri Lindström, te olette kerta toisensa jälkeen sanonut, että korjaatte, jos ongelmia esiintyy. Eikö nyt olisi korkea hetki todeta, että tuli epäonnistuttua ja surkeasti?

Lindström myönsi, että aktiivimallissa on vikoja, ja niitä korjataan. Asia on menossa uuteen kolmikantaiseen valmisteluun, josta tuloksia odotetaan keväällä.