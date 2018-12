Lehtikuva/Jussi Nukari

Vuoden 2020 EM-kisojen karsintalohkot arvottiin joulukuun alussa Dublinissa. Huuhkajien osalta arpaonni ei ollut tällä kertaa huonoin mahdollinen, mutta kisapolulla on kuitenkin tuttuun tapaan runsaasti lohkareita. Karsintojen kovimman haasteen Suomelle tarjoavat ykkös- ja kakkoskoreista lohkoon arvotut Italia ja Bosnia-Hertsegovina.

Italian maajoukkuepalloilu on ajautunut viime vuosina syvään aallonpohjaan. Kesän MM-kisojen jälkeen julkistetussa FIFA-rankingissa Italian sijoitus oli 21, mikä on maan futishistorian surkein tulos. Ruotsi pudotti saapasmaan sepät MM-turnauksesta jatkokarsinnoissa ja uutta alkua haetaan nyt muun muassa Interistä ja Manchester Citystä tutun Roberto Mancinin johdolla.

Suomi on ollut takavuosina suurissa vaikeuksissa Italiaa vastaan. Joukkueet ovat kohdanneet yhteensä 12 kertaa ja Italia on voittanut jokaisen ottelun vuoden 1975 EM-karsintatasapeliä lukuun ottamatta. Italia on ollut arvokisakarsinnoissa takuuvarma suorittaja Saksan tapaan ja se ei yleensä pudottele pisteitä alempien korien joukkueita vastaan. Vaikka se putosi kisoista edellisissä karsinnoissa, alkulohkon saldo 7-2-1 oli vakuuttava. Suomen mahdollisuus piilee karsintojen avausottelussa Udinessä. Tässä vaiheessa yllätysmomentti on vahvin.

Useat kotimaiset lajiniilot iloitsivat arvontatuloksesta kakkoskorin osalta.

Useat kotimaiset lajiniilot iloitsivat arvontatuloksesta kakkoskorin osalta. Tarjolla olisi ollut esimerkiksi Saksan ja Ruotsin kaltaisia vaikeita vastustajia. Bosnia tarjoaa paperilla helpomman vastuksen ohella myös mielenkiintoisen matkailukohteen vieraskannattajille.

Bosniaa ei ole kuitenkaan syytä aliarvioida. Joukkueen toistaiseksi ainoa arvokisaesiintyminen nähtiin Brasilian MM-kisoissa 2014, mutta Bosnia on ollut useasti mukana pudotuspelivaiheessa saakka. Se on kyennyt lähes jokaisissa karsinnoissa lyömään ylempien korien joukkueita, mutta on samalla pudotellut pisteitä heikommille vastustajille erityisesti vieraissa.

Bosnian joukkue on käynyt läpi nuorennusleikkauksen, jonka myötä Brasilian sankarit ovat siirtyneet pääosin vaihtopenkin puolelle. Uudistusprosessia on johtanut vuoden alussa penkin päähän hypännyt Kroatian maajoukkueesta tuttu Robert Prosinečki, joka on palauttanut railakkaan hyökkäyspelaamisen repertuaariin.

Nuoren joukkueen vanhin pelaaja on 32-vuotias maalitykki Edin Džeko, joka on pommittanut Bosnialle jo 55 maalia uransa aikana. Balkanin vahva palloilukulttuuri on tuottanut myös Bosnialle useita lupaavia pelaajia. Avainpelaajista katseet kannattaa kiinnittää ainakin Juventuksen Miralem Pjanićiin ja Arsenalin Sead Kolašinaciin.

Neloskorista lohkoon arvottu Kreikka on Suomelle hyvin tuttu vastustaja lähivuosien karsinnoista. Pelityyliltään staattinen ja puolustukseen panostava joukkue on ollut viime aikoina sekavassa tilassa. Turbulenssi jatkui Kansojen liigassa, kun Michael Skibbe sai kenkää Markku Kanervan pyyhittyä pöytää saksalaisen joukkueella. Seuraava yrittäjä ruorissa on Angelos Anastasiadis, jonka valmennusura koostuu lyhyistä pätkäpesteissä tuulisessa Kreikan liigassa. Suomen osalta Kreikka voi kuitenkin olla hyvin ikävä vastus, sillä joukkueen pelaajisto on tuloksia parempi. Toiveissa on myrskyisen ajanjakson jatkuminen helleenien leirissä.

Upeasti sujuneet Kansojen liigan ottelut tarjoavat Suomelle lohkovoiton myötä hyvät mahdollisuudet kisakoneeseen, vaikka lohkovaihe sujuisikin perinteiseen tapaan mollivoittoisesti. Joukkueen henkinen tila on vapautunut ja se luo mahdollisuuksia menestyä myös karsinnoissa. Viime kädessä ratkaisevin asia on se, pysyykö joukkueen perusrunko ehjänä tärkeimpien otteluiden ollessa käsillä. Materiaali ei ole niin laaja kuin pahimmilla vastustajilla.

Lauantain vakiokierroksella veikataan Englannin kahden ylimmän sarjatason otteluiden lopputuloksia. Kuponki vaikuttaa tällä kertaa kiharaiselta ja useassa ottelussa ollaan lähellä tasapeliä.

Poikkeuksen muodostaa kohteen 6 West Ham, joka kohtaa Fulhamin vieraissa Lontoon paikallisottelussa. Hammers on saanut koneensa käyntiin Marko Arnautovicin loukkaantumisesta huolimatta. Kohteeseen varma kakkonen.

Kohteessa 4 surkeassa vireessä oleva Watford saa vieraakseen sarjanousija Cardiffin. Vieraiden pirteistä otteista huolimatta joukkueiden tasoero on selkeä ja Hornets ottaa tärkeän kotivoiton.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 24.11. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, X, X(1), 1, X(2), 2, 2(X), 1(X), 2(X), 1, 1, X, X(1).