Yhdysvaltain ilmoitus vetäytymisestä keskimatkan ohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta herättää pelkoa ydinasekilpailusta.

Keskimatkan ohjukset hävitettiin Euroopasta Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton sopimuksella vuonna 1987. Yhdysvallat ilmoitti joulukuun alussa pidetyssä Nato-kokouksessa virallisesti vetäytyvänsä INF-sopimuksesta Venäjän kanssa 60 vuorokauden kuluttua.

Nato-kokouksessa ei juuri uskottu, että Yhdysvallat perääntyisi aikeestaan, vaikka se sitoikin luopumisen Venäjän sopimusrikkomusten lopettamiseen.

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) arvioi tuoreessa Ydin-lehden kirjoituksessaan uuden ydinasekilpailun uhkaavan. Hän näkee suureksi vaaraksi, että Yhdysvaltain käyttäytymismalli rohkaisee autoritaariseen vallankäyttöön mieltyneitä ja kansainvälistä oikeusjärjestystä halveksivia pikkutrumppeja.

– Se voi myös käynnistää uuden varustelukierteen, joka saa myös kynnysvaltiot miettimään, onko oma pikku ydinase sittenkin tavoittelemisen arvoinen, hän kirjoittaa.

Tuomioja kyseenalaistaa Yhdysvaltain INF-sopimuksesta irtaantumisperustelut.

– USA perustelee irtaantumista INF-sopimuksesta sillä, että Venäjän uudet risteilyohjukset olisivat jo sopimusrikkomus. On avoin kysymys kuinka todellinen syy tämä on, jos sopimuksenmukaista neuvotteluprosessia ei edes haluta käyttää väitteen verifioimiseksi, kirjoittaa Tuomioja.

Suomi mukaan ydinaseiden täyskieltosopimukseen

Hän toivookin, että EU ja jäsenmaat tekevät kaikkensa, jotta Euroopan turvallisuudelle tärkeiden sopimusten saavutukset eivät mitätöityisi. Varustelukierteestä hyötyisi vain aseteollisuus.

– Vaikka nykyinen järjestelmä on monessa suhteessa epätäydellinen ja ongelmallinen, on sitä puolustettava silloin kun vaihtoehtona on, että jokainen noudattaa vain itse tekemiään sääntöjä.

Kehaisemalla presidentti Sauli Niinistön toimintaa Eurooppa-politiikassa, Tuomioja piikittelee nykyistä hallitusta. Hän toivoo hallitusta, joka vie Suomen mukaan YK:n ydinaseiden täyskieltosopimukseen.

Tuomioja antaa ymmärtää, että presidentti ei ole saanut kunnon tukea monenkeskisen yhteistyön vahvistamispyrkimyksilleen kauppa- tai asepolitiikassa.