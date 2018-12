Lehtikuva/Janek Skarzynski

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja esittää, että seuraava hallitus laatii ohjelman oikeudenmukaiseksi ilmastosiirtymäksi.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen ehdottaa, että seuraava hallitus laatisi Suomelle oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän ohjelman. Oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa sitä, miten välttämätön ilmastonmuutoksen hillintä voidaan toteuttaa yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Esimerkkinä Sarkkinen esittää Pohjois-Pohjanmaalle muutosohjelmaa turpeen energiakäytön luopumisen takia.

”Maailman köyhät kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista ensimmäisinä ja eniten, vaikka he ovat ilmiöön vähiten syyllisiä. Toisaalta vähävaraiset eivät saa joutua ilmastotoimien maksumiehiksi, eikä eriarvoisuus saa ilmastotalkoiden takia kasvaa”, Sarkkinen kirjoittaa blogissaan.

Sarkkisen hahmottelemassa oikeudenmukaisen siirtymän ohjelmassa määriteltäisiin ne alat ja alueet, jotka tarvitsevat muutostukea ilmastotoimien seurauksena. Ohjelmassa tulee määritellä mekanismit, joiden avulla päästöperustaisten maksujen ja verojen korotuksen korvataan pieni- ja keskituloisille. Siinä tulee tunnistaa ja määritellä keinot, joiden avulla yrityksiä kannustetaan uudistumaan. Ohjelmassa tulee pohtia keinoja, joilla tuetaan jatkuvaa oppimista ja uudelleenkouluttautumista, hän esittää.

Espanjassa sopimus hiilikaivosten sulkemisesta



Oululainen Sarkkinen nostaa yhdeksi esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan, jossa turpeen energiakäytöstä luopuminen on merkittävä alueellinen kysymys. Samankaltaisessa tilanteessa Espanjassa sovittiin tänä syksynä muutosohjelmasta hiilikaivosten sulkemisen vuoksi.

ILMOITUS

”Turve on kivihiileen verrannollinen saastuttaja, joten turpeen energiakäytön on loputtava 10–15 vuoden päästä. Me tarvitsemme Pohjois-Pohjanmaalla oman muutosohjelman, jossa valmistaudutaan turpeen käytöstä luopumiseen. Ohjelmassa tulee miettiä, mitä korvaavaa työtä ihmisille löydetään ja miten alueen energiahuolto järjestetään, ja miten kestävää alueellista siirtymää tuetaan kansallisesti”, Sarkkinen kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että ilmastonmuutos on välttämättä saatava hillittyä 1,5 asteeseen ja että ilmastonmuutoksen hillintä tuo mukanaan myös mahdollisuuksia.

”Oikeudenmukaisen siirtymän ohjelmassa tulisi tunnistaa aloja, joille uutta työtä syntyy ja jossa Suomella avautuu taloudellisia mahdollisuuksia. Ilmastokestäville ratkaisuille tulee nimittäin olemaan maailmalla kova kysyntä.”

Sarkkinen osallistuu tällä viikolla eduskunnan edustajana ilmastokokoukseen Puolan Katowicessa.