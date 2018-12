Lehtikuva/Sebastien Bozon

– Aika uneton yöhän siitä tuli, kertoo europarlamentaarikko Merja Kyllönen terrori-iskun jälkeisistä tunnelmista Strasbourgista.

Merja Kyllönen (vas.) joutui tietämättään eilisen terrori-iskun alueen lähelle Strasbourgissa lähdettyään avustajansa kanssa parlamentista. He joutuivat keskelle tiesulkujen rakentamista.

Liikenteen pysäyttäminenkään ei vielä herättänyt epäilyjä terrori-iskusta. He jättivät autonsa ja jatkoivat matkaa kävellen.

– Näimme poliiseja ja virkahenkilöstöä. Ei siinäkään vaiheessa hälytyskellot soineet, että voisi olla jotain vakavampaa. Aateltiin siinä jokivarressa, että onkohan joku hypännyt. Siinä on voimakas virta, muistelee Kyllönen edellisillan tapahtumia.

Kyllönen varottaa turtumisesta terrori-iskuihin.

– Me emme tienneet, että ampuja on vapaana, ja todennäköisesti lähtenyt juuri siltä alueelta.

Strasbourgin eilisiltainen terrori-isku tehtiin kaupungin suosituilla joulumarkkinoilla, jossa oli joukoittain ihmisiä. Kyllönen pääsi avustajansa kanssa turvaan Brysselin kotiinsa.

Täällä hänelle vasta selvisi, miten vakavasta tilanteesta oli kyse. Hän sai EU-parlamentista viestikehotuksen sisätiloissa pysymisestä. Tuolloin he saivat myös tiedon kuolleista ja haavoittuneista.

– Kuultiin myös, että parlamentti on pantu kiinni. Puoli kolmelta tuli viesti, että sieltä voi omalla vastuulla lähteä.

Brysselissä näkyvät militaarit kadulla

Kyllönen varoittaa turtumisesta terrori-iskuihin. Hän kertoo mieleensä tulleen terrori-iskujen arkipäiväistymisen.

– Huolettaa, että kohta ei puhuta niistä asioista, joita on näiden iskujen taustalla.

Hän kertoo tiukentuneiden turvatoimien näkyvän sekä Brysselissä että Strasbourgissa. Ranska nosti terroriuhkan luokituksen kolmannelle eli korkeimmalle tasolle nyt tapahtuneen iskun jälkeen.

Esimerkiksi Suomessa terroriuhka on ollut lievästi kohonneella tasolla Turun puukotusiskun jälkeen. Brysselissä turvattomuus näkyy jo kaduilla.

– Turvallisuusluokituksia muutetaan nopeasti. Joka paikassa on Nato-joukkoja, armeijan kantahenkilöstöä ja aseellisesti ollaan paikan päällä.

Kyllönen sanoo tulleensa ikään kuin tutuksi sen kuvion kanssa, että joka paikassa on sotilaallista voimaa näkösällä.

– Brysselissä on panssarivaunujakin kaduilla. Se on erilaista kuin kotona Suomessa tai Suomussalmella. On normaalia, että kauppaliikkeen edessä seisoo sotilas rynnäkkökivääri tanassa.

Kontrolli kiristyy vääjäämättä

Jatkuva kontrollointi ja valvonta arkipäiväistyy, jonka huomaa itsekin matkustaessa. Kaikkia epäillään. Kyllönen arvioikin turvatarkastusten tiukentuvan rautatieasemilla, lentokentillä, markkinapaikoilla ja kaupoissa.

– Kaikkialla, jossa liikkuu ihmisiä, lisätään valvontaa ja kontrollia.

Hän ennakoi erikoistarkastusten palaavaan Brysselin, Pariisin ja Strasbourgin lentokentille.

– Eihän tähän voi jäädä vellomaan ja tuleen makaamaan, huokaisee Kyllönen.