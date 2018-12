Jarno Mela

Britannian irtoaminen EU:sta on ajautunut täydelliseen umpikujaan.

Britannian pääministeri Theresa May on ollut epätoivoisella toivioretkellä Hollannissa, Saksassa ja Brysselissä. May yrittää vähäisellä arvovallallaan saada muutoksia aikaan brexit-sopimukseen. Edes kaikki hänen oman puolueensa parlamentaarikot eivät kannata erosopimusta.

Europarlamentaarikko Merja Kyllösen (vas.) mukaan nyt syntynyt tilanne oli odotettavissa.

Suomessa varaudutaan jo kovaan brexitiin eli Britannian irtautumiseen EU:sta ilman sopimusta.

– Aika lailla tämä kuvio oli odotettavissa. Brittikonservatiivien toimintamalli on tullut täällä parlamentissa varsin tutuksi vuosien varrella, sanoo Kyllönen.

”Iltalypsy on viimeinen juttu”

Kyllönen muistuttaa, että Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoo, ettei brexit-sopimusta voida neuvotella uudelleen.

– Tämä oli odotettavissa. Muut EU-jäsenmaat ovat väsyneet loputtomaan veivaamiseen ja iltalypsy on viimeinen juttu, mitä tämä kokonaisuus enää tarvitsee.

Kyllösen mukaan myös ensi kevään parlamenttivaalit vaikuttavat suhtautumisessa Britanniaan.

– Mitä lähemmäksi EU-vaalit tulevat, sitä tiukempaan linjaan niin jäsenmaissa kuin parlamentissa ollaan valmiita. Jos Britannia uskoo saavuttavansa tällä menettelyllä lisää, niin epäilen sitä suuresti.

Kovaan brexitiin valmistaudutaan

Mayn toiveissa on brexit-sopimuksen viilaaminen parlamentille sopivammaksi erityisesti Irlannin rajakysymykseen liittyvien kiistojen osalta.

– Rajakysymys ja Irlannin rauhantyön jatko ovat ainoita asioita, joihin saattaa vielä jotain ymmärrystä löytyä.

Kyllönen kuitenkin epäilee ajan käyvän vähiin tämänkin kanssa.

– Kaikki merkit käyvät nyt kyllä Britanniaa vastaan. Kukaan ei enää luota, että mikään lopulta riittäisi, jos iltalypsyyn antaudutaan.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi tiistaina Ylelle, että Mayllä ei ole uudenkaan kierroksen jälkeen paljon kotiin vietävää.

– Ja kyllä meidän pitää ruveta sitäkin vaihtoehtoa nyt miettimään, jos syntyy niin sanottu kova ero, totesi Sipilä.

Parlamentti tiivistää rivejään



Kyllönen on havainnut EU-maiden tiivistävän rivejään brexit-neuvottelujen edetessä. Vuoden 2016 jäsenäänestyksen jälkeen pelättiin Britannian saavan seuraajia joistain maista.

Monien puolueiden kovasta EU-kritiikistä huolimatta eri maissa irtautumispyrkimykset eivät ole saaneet tuulta siipiensä alle.

– Halu antaa jollekulle erityisoikeuksia ilmaiseksi EU:n ulkopuolella on erittäin pieni. Et voi samalla syödä kakkua ja säästää sitä. Se toimii tässäkin. Vaikka tämä yhteinen perhe onkin haasteellinen toimijajoukko, monikulttuurisena ja -kielisenä, silti tämän kanssa on paljon helpompi operoida sisältäpäin kuin ulkoa, sanoo Kyllönen.

Hän varoittaakin mahdollisia EU:sta eroamisen puolesta intoilevia:

– Olet väistämättä kaiken tekemisen ulkopuolella, ellet ole valmis laittamaan paljon rahaa lobbauskoneiston rakentamiseen.

Britanniassakin ulkopuolisuuden tuomiin haittoihin on havahduttu. Paineet jäädä EU:hun ovat kasvaneet.