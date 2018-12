Lehtikuva/Markku Ulander

Yli puolet ilmastovaikutuksista syntyy jokapäiväisten valintojen seurauksena. Ainutlaatuinen testi neuvoo vähentämään niitä.

Valtioneuvoston kanslia julkaisi maanantaina kansalaisille suunnatun Sitoumus2050-palvelunpääministeri Juha Sipilän koolle kutsumassa Suomalaisia ilmastotekoja -keskustelutilaisuudessa. Palvelun avulla jokainen voi tehdä henkilökohtaisen suunnitelmansa ja sitoutua oman hiilijalanjälkensä puolittamiseen.

Uuden palvelun taustalla on Sitran Elämäntapatesti, jota on tehty jo yli puoli miljoonaa kertaa.

– Ilmastonmuutos on puhuttanut kuluneen syksyn aikana laajasti ja moni pohtii, miten oma elämäntapa vaikuttaa ympäristöön ja hyvinvointiin. Nyt avaamme palvelun, joka tarjoaa jokaiselle arjen ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Oman sitoumuksen avulla me kaikki voimme entistä helpommin vaikuttaa ja osallistua Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, kertoo johtava asiantuntija Marja Innanen valtioneuvoston kansliasta.

Sitoumus2050-palvelu laskee käyttäjän hiilijalanjäljen ja ohjaa tutustumaan käyttäjälle räätälöityihin arjen tekoihin. Sadan erilaisen teon avulla omaa hiilijalanjälkeään voi pienentää askel kerrallaan. Teoista voi valita ne, joihin on valmis sitoutumaan.

Vastaavaa yksilön oman hiilijalanjäljen puolittamista helpottavaa palvelua ei ole saatavilla muissa maissa – ainakaan vielä.

Ilmastovaikutukset syntyvät arjessa



– Ilmastovaikutuksista 68 prosenttia syntyy arjessamme siitä, miten asumme, liikumme, mitä syömme ja millaisia tavaroita ja palveluita kulutamme. Jos esimerkiksi yksi aikuinen suomalaisessa perheessä leikkaa päästöjään 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, saavuttaisimme yhteensä 37 prosenttia Suomen päästövähennystavoitteesta, kertoo projektijohtaja Markus Terho Sitrasta.

Ideoita omannäköiseen, kestävämpään arkeen voi hakea myös muiden suomalaisten suunnitelmista. Oman sitoumuksen voi julkaista palvelussa ja jakaa sosiaalisessa mediassa sekä kannustaa samalla muita mukaan. Sitoumusta voi päivittää milloin vain, ja palvelua voi pyytää muistuttamaan toimenpiteiden etenemisestä. Halutessaan sitoumuksen voi tehdä myös nimimerkillä.

– Helpoiten saamme aikaan merkittäviä päästöleikkauksia vähentämällä turhia lentomatkoja, vaihtamalla sähkösopimuksen uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuun sähköön, lisäämällä kotimaisia kasviksia, marjoja ja kalaa aterioille sekä ostamalla ja vuokraamalla käytettyjä tavaroita, kehottaa johtava asiantuntija Anu Mänty valtioneuvoston kansliasta.

Sitoumus2050-palvelun valtakunnallinen lanseerauskampanja käynnistyy 27. joulukuuta, ja se näkyy kansalaisille digitaalisissa kanavissa, sosiaalisessa mediassa sekä katukuvassa. Kansalaiskampanjan rinnalla kannustetaan myös yrityksiä, kaupunkeja ja muita organisaatioita osallistumaan henkilökohtaisten sitoumusten laatimiseen.

Sitoumus2050-palvelu on osa Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus-työmallia, joka on Suomen keskeinen väline YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n toimeenpanossa. Toimenpidesitoumuksia on tällä hetkellä yli tuhat. Niitä ovat tähän mennessä tehneet erityisesti yritykset, kunnat, koulut ja järjestöt.