Me kaikki olemme tuskailleet laitteiden kanssa, jotka hajoavat heti, kun takuuaika on ummessa. On halvempaa ostaa uusi mikroaaltouuni kuin korjata vanhasta kannen avausnappi. Ilmiölle on termi: suunniteltu vanheneminen. Tavarat tehdään tarkoituksella hajoamaan ennen aikojaan, että kuluttaja joutuu ostamaan uuden nopeasti.

Nyt rakennusteollisuus on keksinyt oman version suunnitellusta vanhenemisesta. Rakennukset homehtuvat ennen aikojaan.

Räikeimmillään muutaman vuoden ikäiset rakennukset ovat perusteellisen korjauksen tarpeessa. Korjauskohteet menevät niin pieleen, että koko talo joudutaan purkamaan mittavan remontin jälkeen.

Varmasti rakennusten käyttövirheitäkin ilmenee, mutta väitän, että kyseessä ovat isolta osin tahalliset suunnittelu- ja rakennusvirheet.

Toisen hengellä leikkiminen ja rahastaminen on rikos, josta voi joutua linnaan. Tämän oikeusvaltion perusperiaatteen täytyy alkaa koskea myös rakennusteollisuutta. Rakentamisen virhevastuuaikoja on nostettava tuntuvasti kosteusongelmien osalta.

Janne Suomi

Helsinki