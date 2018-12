Puhtimuijat pistävät kampoihin, kun jalkapallopojat ovat törkeitä – ”Näpit irti!” on vahva tyttövoiman kuvaus

Näpit irti! on riemukas ja vahva kuvaus hiljaisista tytöistä, jotka eivät halua enää olla hiljaa.

16-vuotias Vivian käy pikkukaupungin lukiota, jota terrorisoi törkeästi käyttäytyvä poikien jalkapallojoukkue. Joukkueen kapteeni on rehtorin poika ja tästä syystä tyttöjä käytävillä kourivat ja sovinistisin puhein ja elein piinaavat pojat saavat opettajien hiljaisella suostumuksella tehdä mitä huvittaa. Mikäli joku tyttö uskaltaa asiasta jotain sanoa, kehottavat opettajat joko unohtamaan koko asian tai olemaan ylpeitä siitä, että heidät huomioidaan.

Vähitellen kiltin, hiljaisen ja rauhallisen Vivianin sisällä alkaa kyteä raivo. Äidin säilömät Riot Grrrl -muistot ja etenkin sen ajan punkbändien raivoisat sanoitukset muuttuvat toiminnaksi, ja Vivian alkaa tehdä lehteä koulun epäkohdista. Salaa vessoihin jaetut lehdet löytävät pian kaikupohjaa ja uusi liike, Puhtimuijat, alkaa taistella tyttöjen oikeuksien puolesta koulun käytävillä.

Punkbändien raivoisat sanoitukset muuttuvat toiminnaksi

Jennifer Mathieun Näpit irti! tiivistää riemukkaasti ja raikkaasti sen, mistä tällä hetkellä puhutaan.

Pääteemoiksi nousevat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Vaikka Näpit irti! on ehdottomasti tyttökirja, ei se tee kaikista pojista ja miehistä sovinisteja. Vivianin vaari yrittää ymmärtää parhaansa mukaan tyttärentyttärensä mielenliikkeitä, kopioliikkeen Frank kannustaa Puhtimuijia, ja Vivian alkaa seurustella taiteilijaperheen tiedostavan pojan, Sethin, kanssa.

Seth yrittää ihan tosissaan ymmärtää tyttöystävänsä kapinaa, vaikka kokeekin sen välillä epäreiluksi ja yleistäväksi itseään ja muita hyvin käyttäytyviä poikia kohtaan.

Mathieu pyrkii tekemään kirjansa kautta näkyväksi myös sitä, miksi aiheesta keskusteleminen on haastavaa.

”Mutta Seth on poika, eikä hänellä siksi ole aavistustakaan miltä tuntuu kävellä koulun käytävällä ja tietää, että joku koko ajan arvioi takamuksen muotoa tai tissien kokoa. Hän ei tule ikinä tajuamaan, miltä tuntuu joutua koko ajan miettimään mitä voi pukea ylleen ja miten kannattaa istua tai kävellä, jos haluaa välttyä ei-toivotulta huomiolta. Eikä hän saa koskaan tietää, miten pelottavalta ja inhottavalta tuntuu, kun ympärillä väijyy lakkaamatta poikalauman muodostama hirviö, jolla on lupa käydä käsiksi ja arvostella miten huvittaa.”

Näpit irti! on Riot Grrrlien luomaa tyttövoimaa päivitettynä. Se korostaa, että myös tytöillä on ääni ja täysi oikeus sen käyttämiseen. Mathieun teos on muutenkin täynnä yhteiskunnallisia teemoja: se viittoo kohti nykymaailman epäkohtia ilman turhaa asioiden alleviivaamista.

Painavan asiasisältönsä lisäksi Näpit irti! on vauhdikkaasti etenevä ja hyvin kirjoitettu tarina, jota on mukava lukea.

Jennifer Mathieu: Näpit irti! Suomentanut Lotta Sonninen. Otava 2018. 310 sivua. Piirros kirjasta.