Perinteistä vasemmistoa arvostellaan ajoittain siitä, että se painottaa tulemien, esimerkiksi tulojen tai varallisuuden tasa-arvoa, kun olennaista – näin menee kritiikki – on mahdollisuuksien tasa-arvo.

Mahdollisuuksien tasa-arvo nauttii laajaa kannatusta kautta poliittisen kentän. Vaikka suhtaudun kriittisesti moniin niistä tavoista, joilla mahdollisuuksien tasa-arvosta puhutaan, on se tavoiteltavan arvoista.

Peruskoulu-uudistus on hyvä esimerkki vasemmiston ajamasta, huolellisesti valmistellusta mahdollisuuksien ja tulemien tasa-arvon edistämiseen tähdänneestä reformista. Vuosia vasemmiston koulupoliitikkojen ajama ja vihdoin vuonna 1968 säädetty uudistus tähtäsi niin koulutuserojen kaventamiseen kuin mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseen.

Oikeisto, joka myös tässä reformissa oli hyvää vastaan, leimasi uudistuksen DDR:läiseksi ja pelotteli sivistystason romahtamisella.

Koulutusjärjestelmässämme on tietenkin kehittämistä, mutta peruskoulu-uudistuksen myötä maamme koulu on maailmankuulu. Vähemmän tunnettua on, että peruskoulu-uudistus saavutti myös toisen tavoitteensa, mahdollisuuksien tasa-arvon edistämisen, ennen- (ja jälkeen-) näkemättömällä tavalla.

Tulojen ylisukupolvinen periytyvyys on keskeinen tapa mitata mahdollisuuksien tasa-arvoa. Jos periytyvyys on voimakasta, perhetaustalla on suuri merkitys sille, mikä elintasoksemme muodostuu. Periytyvyyden ollessa vähäistä omilla pyrkimyksillä ja ansioilla on enemmän sijaa.

Tulojen periytyvyys väheni peruskoulu-uudistuksen myötä noin kolmanneksella – tasolta, joka vallitsee Iso-Britanniassa, suuren pysyvyyden maassa, sille tasolle, joka Suomessa vallitsee nykyisin, yhdeksi matalimman periytyvyyden maista.

Tutkimus, missä tulojen periytyvyyden väheneminen ja siten taloudellisen liikkuvuuden kasvu ilmeni, julkaistiin vuonna 2009, yli neljä vuosikymmentä – tai kymmenen eduskuntakautta – uudistuksen lain säätämisen jälkeen. Mikä tieto toivon mukaan inspiroi varovaisuuteen yhteiskunnallisten reformien edessä.