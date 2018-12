Satu Niemelä Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja ja Tradeka-palvelut Oy:n toimitusjohtaja

Tradeka on muuttunut omistajaosuuskunnaksi, jonka toimintaan jäsenet voivat pian osallistua sijoittamalla tuotto-osuuteen. Miten muutokseen on päädytty, vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä?

– Muutos on lähtenyt liikkeelle jo kauan sitten. Kuluttajaosuuskunta on muuttunut yrityksiä omistavaksi osuuskunnaksi, jossa korostuu merkityksellinen omistajuus. Keskeistä on, mitä me omistamme ja millaista konserniimme kuuluvien yhtiöiden omistajaohjaus on. Toisaalta myös jäsenet ovat osuuskunnassa omistajia, jotka käyttävät vaalien kautta osuuskunnassa ylintä valtaa.

Mitä merkityksellinen omistajuus tarkoittaa?

– Yhtiön strategiassa on neljä omistuskategoriaa. Omista ja kehitä, jossa Tradeka toimii pitkäjänteisenä ankkuriomistajana kotimaisissa lähinnä palvelualalla toimivissa yrityksissä. Sijoita ja turvaa, johon kuuluu Tradekan sijoitusyhtiö. Luo uutta -kategoria pyrkii edistämään suomalaisen talouselämän rakennemuutosta ja työpaikkojen syntymistä Suomeen. Tästä tuore esimerkki on sijoitus lääkejakelurobotteja Salossa valmistavaan Evondokseen. Neljäs eli Malta ja toteuta on kärsivällisen rahan kategoria, jossa taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan yhteiskunnallisesti merkittävää muutosta, esimerkiksi kohtuuhintaista asumista.

”Korkotavoite tällä hetkellä on 3,5 prosenttia.”

Tradeka jakaa voitostaan 10 prosenttia yhteiskunnalle takaisin. Miten?

– Voitonjakolupaus lisättiin strategiaamme jo muutama vuosi sitten. Viime vuonna, joka oli satavuotisjuhlavuosi, lahjoitimme 2,5 miljoonaa. Tänä vuonna lahjoituksiin varattiin viime vuotisen poikkeuksellisen hyvän tuoton johdosta 11 miljoonaa, suurin osa Tradekan säätiölle. Isoja lahjoituksia on mennyt esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liitolle, Parasta Lapsille ry:lle ja SOS-lapsikyläsäätiölle ja erinäisiin historiahankkeisiin. Myös vuoden 1918 muistovuoteen liittyviin paikallisiin projekteihin on myönnetty apurahoja.

Ensi vuonna Tradekan jäsenet voivat sijoittaa osuuskunnan toimintaan tuotto-osuuden kautta. Mikä on tuotto-osuus?

– Tuotto-osuus on tapa, jolla jäsen voi saada osuutensa osuuskunnan taloudellisesta menestyksestä. Jäsen sijoittaa tuotto-osuuden, vähintään 100 euroa, jolle maksetaan korkoa. Korkotavoite tällä hetkellä on 3,5 prosenttia. Korosta päättää osuuskunnan edustajisto aina vuosittain jälkikäteen tilinpäätöskokouksessa. Tämänhetkisen aikataulun mukaan tuotto-osuuksia on merkittävissä helmikuussa 2019.

– Toivotaan, että koko 20 miljoonaa euroa merkittäisiin tosi nopeasti. Viime kevään jäsenkyselyn perusteella kiinnostusta tuotto-osuuksiin löytyy.

Sijoittaminen onnistuu vain Tradekan jäsenenä. Miten jäseneksi pääsee?

– Kuka tahansa voi liittyä Tradekan jäseneksi verkkosivujemme (www.tradeka.fi/jäsenyys) kautta. Jäsenmaksu eli osuusmaksu on 33,64 euroa.

Satu Niemelä Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja ja Tradeka-palvelut Oy:n toimitusjohtaja