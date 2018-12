Lehtikuva/Martti Kainulainen

Ministerit tuomitsivat, mutta natsiliput ovat yhä laillisia Suomessa.

Hakaristiliput olivat hetken kärjessä, kun natsit aloittivat itsenäisyyspäivänä kulkueensa Helsingin Kaisaniemestä. Oikeuden kieltämän Pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssilla poliisi poisti lopulta natsiliput voimakeinoin.

Joka vuosi itsenäisyyspäivän jälkeen käydään väittelyä siitä, onko Suomessa natseja, onko PVL natsijärjestö ja onko näillä muutaman sadan kulkijan marsseilla väliä. 6.12.2018 oli ehkä ja toivottavasti käännekohta: avoimet natsitunnukset ylittivät sietorajan, joka pakotti valtiojohdonkin ilmaisemaan vastenmielisyytensä.

Kommentit juhlinnan keskellä esitettiin sosiaalisessa mediassa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kirjoitti Facebookissa, että ”tällaisena aikana, kun uusnatsit marssivat kaduilla, leipäjonoissa seisovien määrä kasvaa ja nettikeskustelu käy kovana, on mielestäni paikallaan yhä uudelleen muistuttaa: isänmaallisuus ei saa olla käsite, joka sulkee ison osan suomalaisista sen ulkopuolelle, uskonnon, taustan, äidinkielen tai poliittisten mielipiteiden takia. Sen pitää olla jotain, mitä jokainen voi tuntea, mitä jokainen voi määritellä ja joka pitää sisällään sen moninaisuuden, joka aina on ollut Suomi ja aina tulee olemaan.”

Arhinmäki pitkästä aikaa mielenosoituksessa



Kansanedustaja Paavo Arhinmäki kirjoitti, ettei ole vuosiin osallistunut vastaaviin mielenosoituksiin, mutta natsien marssi Kallioon oli liikaa.

Arhinmäki kirjoitti Ässärykmentin lähteneen ”Kalliosta ja Sörkasta taistelemaan itsenäisyyden ja vapauden puolesta. Mukana oli tulevia vasemmistojohtajia, tiukkoja fasismin vastustajia”.

”Tänään natsit marssivat samaisen Kallion kaduilla. Jo pelkästään kunnioittaaksesta itsenäisyyden ja vapauden puolesta taistelleille, lähdin vastustamaan natseja.”

Ministerit ja Rinne tuomitsivat



Pääministeri Juha Sipilä kirjoitti Twitterissä, että ”natsiliput eivät kuulu Suomeen eikä muuallekaan. Ne eivät edusta millään tavalla suomalaisen yhteiskunnan arvoja”.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti oikeana päätöksenä, että poliisi takavarikoi natsiliput.

”Veteraanit eivät taistelleet siksi, että natsiliput saisivat liehua. Itsenäisyydestä taisteltiin, jotta suomalaiset saisivat elää rauhassa ja turvassa maassa, jossa ihmisarvo on jakamaton. Natsismi ei edusta mitään näistä.”

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kirjoitti, että itsenäisyyspäivää vietetään vapauden vuoksi.

”Oikein, että poliisi takavarikoi natsiliput, joilla ei ole mitään tekemistä itsenäisyyden ja vapauden kanssa. Ne liput eivät kuulu kaduille vaan museoihin muistuttamaan natsien rikoksista ihmisyyttä vastaan.”

Onko hallitus kuitenkaan valmis kieltämään natsitunnuksia? Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa hakaristilipun julkinen kantaminen on kielletty laissa, mutta Suomessa ei. Sisäministeri Kai Mykkänen sanoo Ylen haastattelussa, että on hyvin tarkka paikka, millaisia tunnuksia sananvapaudesta tai ilmaisuvapaudesta irrotetaan. Itsenäisyyspäiväbä poliisi päätti, että hakaristilippu kulkueen kärjessä on kiihottamista kansanryhmää vastaan.

– En ole varma, onko lainkaan hyödyllistä lähteä säännöstelemään merkkejä tai symboleja. Se on aika vaikea tie. Oleellisempaa on, että poliisilla on mahdollisuus tarvittaessa puuttua, Mykkänen pyörittelee, ja kaipaa keskustelua tarkemmista linjauksista.

Ei tarranliimaajia vaan väkivaltarikollisia



Myös lukuisat yksityiset kansalaiset ilmaisivat tyrmistyksensä. Moni uusnatsien noususta vuodesta toiseen varoittanut oli sitä mieltä, että nyt viimeistään tuli todistetuksi, ettei kyse oli mistään yksittäistapauksista tai vaarattomista isänmaallisista marssijoista.

Bloggari Saku Timonen otsikoi uusimman kirjoituksensa: Joko saa sanoa natsiksi?

”Kirjoitin ensimmäisen kerran Pohjoismaisesta Vastarintaliikkeestä keväällä 2010. Silloin tämä Suomen Vastarintaliikkeen nimellä toiminut Ruotsista johdettu järjestö oli pieni yön pimeydessä hiippaileva tarranliimaajaporukka. Ideologia oli kuitenkin jo silloin selkeä: tavoitteena on yhteispohjoismainen, yhden Johtajan johtama kansallissosialistinen valtio, jossa eduskunta on alisteinen hallitukselle ja hallitus Johtajalle”, Timonen kirjoittaa.

”Sen jälkeen liike on kasvanut ja vahvistunut, koska sen on annettu tehdä niin. Liikettä on vähätelty ja sen jäseniä on pidetty kourallisena vaarattomia ja naurettavia kaheleita. Liikkeen väkivaltaisuus on ollut uutisissa, mutta yhteenvetoa on harvoin tehty.”

Timonen viittaa yliopistonlehtori Panu Raatikaisen kokoamaan listaan PVL:n vuodesta 1999 tekemistä väkivaltarikoksista.

”Toivottavasti eilisen jälkeen kaikille on selvää, että natsit ihan oikeasti ovat natseja”, Timonen kirjoittaa.

Äärioikeistojärjestöjen nykyisten johtajien rankasta rikostaustasta kertoi Yle alkuviikolla.

Twitterissä Raatikainen kommentoi: "2018 – vuosi jona #TolkunIhmiset viimein tajusivat, että alusta asti avoimesti kansallissosialistiseksi (saks. Nationalsozialismus) eli lyh. natsistiseksi (saks. Nazismus) julistautunut #Vastarintaliike #PVL todellakin on natsijärjestö. #uusnatsit."