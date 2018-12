Lehtikuva/Vesa Moilanen

Itsenäisyyspäivän alla selvisi, että syyskuussa Turun hovioikeuden lakkauttama Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) on hakenut päätökseen valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

PVL on aloittanut jo toimintansa levittämisen uusiin yhdistyksiin sekä lisännyt yhteistyötä Soldiers of Odinin kanssa. Esimerkiksi prosessioikeuden professori Johanna Niemi Turun yliopistosta on vaatinut poliisia puuttumaan toimintaan valituksesta huolimatta.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ei katso hyvällä PVL:n toiminnan jatkumista, mutta siirtää vastuun toiminnan rikoksellisuuden arvioinnista poliisille. Lainsäädäntö ei ole näiltä osin selvä, jos toimintaan ei voida puuttua.

Populismi, äärinationalismi ja äärimmillään fasismi ovat vahvistaneet otettaan Euroopassa. Suomessa näitä ilmiöitä tarkastellaan perussuomalaisten kautta. Puolue on hajonnut, ja se on parhaat päivänsä nähnyt.

Sen sijaan Euroopassa puolueen hengenheimolaiset ovat vahvistaneet pelottavasti otettaan useissa maissa, kuten Unkarissa, Puolassa, Tšekissä ja monessa muussa maassa. Näiden vanavedessä kulkevat viha ja halveksunta demokraattisia instituutioita kohtaan.

Demokraattisten valtioiden perusasiat, kuten riippumaton oikeuslaitos, demokraattinen päätöksenteko, sananvapaus ja media, ovat uhattuina. Maahanmuuttajia, siirtolaisia ja vähemmistöjä vihataan.

EU-parlamentissa ja komissiossa ääripuolueet tulevat suorastaan iholle. Ne ovatkin puuttuneet muun muassa Unkarin ja Puolan oikeusvaltio- ja demokraattisten periaatteiden polkemiseen. Tulokset ovat vähäisiä.

Globaalissa maailmassa rajat kiinni -politiikka on tuhoon tuomittu. Paradoksaalista on, että enemmän kuin koskaan tarvittaisiin vahvaa kansainvälistä yhteisöä demokraattisten arvojen ylläpitämiseksi, mutta kansainvälinen politiikka on avutonta ja arvaamatonta.

On jopa puhuttu uuden kylmän sodan paluusta. Ydinasepelote on nostettu keskusteluun.

Kansainväliset yhteisöt, kuten YK, tai kansallisvaltioiden yhteenliittymät, kuten EU, kärsivät luottamuspulasta. Ei YK eikä EU ole kyennyt hillitsemään Venäjän ja Ukrainan välistä kriisiä, kansainvälistä siirtolaisuutta, pakolaisuutta tai muita kriisejä.

Ilmastonmuutoksen vastaisia toimia kohtaan on monissa maissa välinpitämättömyyttä tai jopa ongelmien kieltämistä.

