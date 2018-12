Lehtikuva/Vesa Moilanen

Tärkeimmät ”mellakkavarusteeni” ovat jo vuosia olleet kirkkaanpunainen huulipuna, pehmoyksisarvinen ja kantava ääni.

Rauhanomaisesti ja laulaen olen muun muassa vastustanut rasismia, vaatinut ripeitä ilmastotoimia ja juhlinut kaikille kuuluvaa rakkautta.

Siksi punaan tänäänkin huuleni ja pistän päähäni pipon ja sarven.

Sano ”kyllä” huulipunalle,”ei” natseille ja ulkonäön arvostelulle.

Ensin muistelen ja menen konserttiin kuuntelemaan Punavalkoisia lauluja vuodelta 1918, sitten toivottamaan natsit hiiteen Helsingistä, ja kaikkialta muualtakin.

Äärioikeiston vastustaminen on minulta äärimmäinen rakkaudenosoitus kotimaatani kohtaan.

ILMOITUS

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja eduskunnan feministiryhmää johtava kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén kertoivat Helsingin Sanomissa, miltä itsenäisyyspäivän juhlinnan ulkonäkökeskeisyys tuntuu. Typerältä ja epäkunnioittavalta, sekä juhlapäivää että naispoliitikkoja kohtaan.

Anderssonilla ja Sirénillä on asiaan käytännöllinen ratkaisu: Andersson pukeutuu kolmatta vuotta peräkkäin samaan kierrätysmateriaalista valmistettuun pukuun, Sirén tuo asussaan tänäkin vuonna esiin kotiseutunsa naisyrittäjiä ja käsityötaitoa.

Samantyyppinen lähestymistapa on myös esimerkiksi Aino-Kaisa Pekosella, Hanna Sarkkisella, ja Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelällä, jonka puku on ommeltu kierrätetyistä t-paidoista ja farkuista. Muodin tulevaisuus on turkiton, muistuttaa Kivelän ketun muotoinen laukku.

Kansanhupiin, jossa linnanjuhlijoiden ulkonäköä arvostellaan, voi tietoisesti ja aktiivisesti jättää osallistumatta. Olen parina itsenäisyyspäivänä harjoitellut ja tänä vuonna koetan taas petrata ja olla arvostelematta sen enempää pukuja, kampauksia kuin kehojakaan.

Minä rakastan sellaista Suomea, jossa jokaisen keholle annetaan rauha olla ja jossa uskalletaan sanoa ääneen ”ei natseille”.

Ole sinä se ääripää, joka ei arvostele kenenkään ulkonäköä tänään (eikä muinakaan päivinä). Ole se ääripää, joka sanoo äärioikeistolle ei. Tänään ja kaikkina muinakin päivinä.

Suomi ansaitsee sinut.