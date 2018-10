Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Soinin linja on hallituksen linja: seksuaaliterveyden kehitysrahoista puolet pois

Konservatiivituulet puhaltavat Euroopassa, valittaa ihmisoikeusjärjestö.

Syyskuun suuri poliittinen draama käytiin ulkoministeri Timo Soinin (sin.) ympärillä. Hallituspuolueet pakottivat kansanedustajansa ruotuun äänestyksessä tämän luottamuksesta toissa viikolla. Soinin elämöinti abortin vastaisella kannallaan on vastoin ulkopolitiikan linjausta, jonka mukaan Suomi edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia kaikkialla maailmassa.

Hallitusta johtava mieskolmikko on vakuuttanut moneen kertaan, että Soini on ”harjattu” eivätkä hänen mielipiteensä muuta Suomen linjaa. Sen mukaan naisten ja tyttöjen asema sekä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ovat ihmisoikeuskysymyksiä ja olennainen osa Suomen ulkopolitiikkaa. Tämä on ollut Suomen hallitusten pitkäaikainen ja yksiselitteinen linja, eikä se ole muuttunut, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) viestitti STT:lle elokuussa.

Todellisuudessa Suomen linja ainakin seksuaali- ja lisääntymisterveyden rahoituksen suhteen on muuttunut jopa dramaattisesti huonommaksi. Suomen kehitysyhteistyön tuki seksuaaliterveyteen enemmän kuin puolittui Sipilän hallituksen aloittaessa.

Suomen tuki YK:n väestörahasto UNFPA:lle aleni 46 prosenttia 2015–2016.

Niinistö kirjoitti hallituksen väittävän, että Soinin puheet eivät vaikuta hallituksen linjaan naisten oikeuksien puolesta.

”Silti hallituksen päätökset ovat heikentäneet naisten asemaa. Suomen kehitysyhteistyön tuki seksuaaliterveyteen laski 57 prosenttia (!) vuosina 2015-16.”

Niinistö viittaa viime tammikuussa julkaistuun analyysiin, joka käsittelee juuri Euroopan maissa meneillään olevia seksuaaliterveyttä ja perhesuunnittelua koskevia trendejä.

Analyysistä ilmenee, että Suomen tuki YK:n väestörahasto UNFPA:lle aleni 46 prosenttia 2015–2016. Rahasto pyrkii kehitysohjelmillaan takaamaan muun muassa sen, että jokaisella naisella olisi äitiys- ja lisääntymisterveyspalveluita saatavillaan ja että kaikilla olisi luotettavia ehkäisymenetelmiä käytössään.

Vielä enemmän, 57 prosenttia, Suomi leikkasi perheneuvonnasta.

Analyysin julkaisi Countdown 2030 Europe -niminen verkosto. Se on 15 eurooppalaisen ihmisoikeuksiin ja perhesuunnitteluun keskittävän kansalaisjärjestön muodostama verkosto. Suomesta siihen kuuluu Väestöliitto.

Analyysin saatesanoissa Countdown 2030 Europe toteaa, että voimistuvat konservatiiviset äänet monissa Euroopan maissa haastavat seksuaaliterveyden saavutukset joko leikkauksilla kehitysyhteistyöstä tai siirtämällä sen kuluja pakolaistilanteen hoitamiseen.