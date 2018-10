All Over Press/Rodrigo Chadí

Sadattuhannet naiset lähtivät viikonloppuna kaduille Brasilian kaupungeissa osoittamaan mieltään tulevana sunnuntaina pidettävien presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ykkössuosikkia Jair Bolsonaroa vastaan. Pelkästään São Paulossa protesteihin osallistui järjestäjien mukaan 500 000 ihmistä.

Näyttelijöiden ja tv-julkkisten sosiaalisessa mediassa käynnistämä kampanja Bolsonaroa vastaan käyttää portugalinkielistä tunnusta Ele Não eli ”ei häntä”. Ennen mielenosoituksia miljoonat naiset julkaisivat Facebookissa ja Twitterissä kuvia itsestään Ele Não -sloganin kanssa.

Mielenosoittajien mukaan Bolsonaro on seksistinen naisvihaaja ja rasistinen fasisti, joka kannattaa paluuta sotilasdiktatuuriin. Syynä ovat Bolsonaron lukuisat lausunnot, joissa hän vastustaa aborttia, naisten samapalkkaisuutta, homoliittoja, mustien ja köyhien oikeuksia ja maareformia.

”Minä äänestän vaikka aasia, jos Lula kannattaa sitä.”

Vuonna 2014 Bolsonaro totesi Työväenpuolueen kansanedustajalle Maria do Rosáriolle kongressin alahuoneen istunnossa, ettei tämä ”ansainnut tulla raiskatuksi”.

Bolsonaro on myös kehunut Chilen entistä diktaattoria Augusto Pinochetia, jonka valtakaudella surmattiin tuhansia vasemmistoaktiiveja. Bolsonaron mielestä Pi-nochetin olisi pitänyt surmata vielä enemmän ihmisiä.

Bolsonaro on entinen armeijan kapteeni ja pitkäaikainen kansanedustaja, joka on poliitikon uransa aikana edustanut seitsemää eri puoluetta. Hän kampanjoi presidentinvaaleissa ennen muuta korruptiota ja kasvavaa rikollisuutta vastaan. Hän on myös luvannut leikata veroja ja höllentää aselakeja.

Viime vaaleissa Bolsonaro oli ääniharava Rio de Janeirossa. Bolsonaroa kannattavat etenkin keskiluokkaiset valkoihoiset miehet, sotilaat ja poliisit sekä arvokonservatiivisiin evankelisiin herätysliikkeisiin kuuluvat miljoonat brasilialaiset.

Tuoreimmissa mielipidekyselyissä Bolsonaro on saanut yli 30 prosentin kannatuksen. Suosio kasvoi entisestään sen jälkeen kun Bolsonaroa puukotettiin keittiöveitsellä vatsaan vaalitilaisuudessa syyskuun alussa ja hän joutui tehohoitoon. Puukottaja oli mielenterveysongelmista kärsivä mies.

Bolsonaron vastustus on kuitenkin kannatusta suurempi. Mielipidekyselyjen mukaan Bolsonaro tulisi häviämään presidentinvaalien toisella kierroksella, oli vastassa sitten kuka hyvänsä.

Mielipidekyselyjen mukaan kukaan ehdokas ei tule saamaan ensimmäisellä kierroksella enemmistöä äänistä. Todennäköisesti toisella kierroksella vastakkain tulevat olemaan Bolsonaro ja Työväenpuolueen ehdokas Fernando Haddad.

Fernando Haddad on marxilainen taloustutkija, joka oli syyskuun alkuun asti Brasilian karismaattisen entisen presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan varapresidenttiehdokkaana.

Lahjusten ottamisesta vankilaan tuomittu Lula olisi ollut kutakuinkin varma vaalivoittaja, mutta tuomioistuin julisti hänet viime kuussa vaalikelvottomaksi. Lula ja hänen kannattajansa pitävät lahjustuomiota poliittisena ajojahtina.

Haddad on entinen opetusministeri ja São Paulon kaupungin entinen pormestari. Hän on luvannut keskeyttää nykyisen oikeistohallituksen yksityistämispolitiikan ja lopettaa julkisten palvelujen leikkaukset. Pienituloisten verotusta pitäisi hänen mielestään keventää ja rikkaimpien veroja korottaa. Haddad haluaa myös parantaa seksuaalivähemmistöjen turvallisuutta ja vahvistaa alkuperäiskansojen oikeudet omiin maihinsa.

Haddadin ongelmana on, että harva brasilialainen tuntee häntä São Paulon ulkopuolella. Viikkoa ennen vaalien ensimmäistä kierrosta Haddadin kannatus oli mielipidekyselyjen mukaan 24 prosenttia.

Pikaisesti käynnistetyssä vaalikampanjassa pyritäänkin korostamaan sitä, että Haddadilla on Lulan tuki ja hän ajaa Lulan politiikkaa.

”Minä äänestän vaikka aasia, jos Lula kannattaa sitä”, arveli Guardian-lehden haastattelema pienviljelijä Pernambucon osavaltiossa Lulan synnyinseuduilla Koillis-Brasiliassa.

Lula ja Työväenpuolue ovat erityisen suosittuja Brasilian koillisosissa. Täällä monien köyhien ainoa toimeentulon lähde ovat sosiaaliavustukset, jotka käynnistettiin Lulan presidenttikaudella.

Brasilian sunnuntain vaaleissa ei valita pelkästään presidenttiä, vaan myös 513 kongressin alahuoneen edustajaa, 54 senaattoria, 27 osavaltioiden kuvernööriä sekä yli tuhat edustajaa osavaltioiden parlamentteihin.

Ehdokkaat tulevat yli 30 eri puolueesta, joista harvalla on minkäänlaista muuta ohjelmaa kuin pysyä vallassa.

Etenkin köyhillä alueilla ääniä ostetaan, yleensä noin parinkymmenen euron hinnalla. Alagoasin osavaltiossa oikeistopuolueen ehdokkaat maksoivat ihmisten heille tuomia lääkemaksuja ja sähkölaskuja.

Nykyisen kongressin jäsenistä lähes puolet kuuluu suurmaanomistajien parlamenttiryhmään ja kolmasosa evankelisiin herätysliikkeisiin.

Uusi presidentti joutuu aikanaan tekemään myönnytyksiä kongressin eri puo-lueiden ja ryhmittymien kanssa saadakseen hallituksen esitykset hyväksyttyä.